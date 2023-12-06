رئيس حملة السيسى: لا نستطيع منع الناس من التعبير عن حبهم لمرشحنا

أوضح المستشار محمود فوزي، رئيس حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، أن قرار تخفيض الإنفاق في الحملة الانتخابية جاء بناء على توجيهات المرشح نفسه وليس من الحملة، وأن الهدف من ذلك هو تقديم الدعم الإنساني للأشقاء في غزة الذين يعانون من الحصار والعدوان.

وقال فوزي، في حواره مع برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، إن الحملة لا تتحكم في تصرفات الأحزاب والمؤيدين الذين يعلقون صور المرشح في الشوارع والمحلات التجارية، مؤكدًا أن ذلك يعبر عن حبهم وتقديرهم لإنجازات المرشح وشعبيته الكبيرة، وأنه لا يمكن منعهم من ذلك.

وأضاف أن الحملة طالبت جميع المؤيدين والمحبين بتوجيه التبرعات للمصارف الإنسانية للفلسطينيين وغزة، وأنها شاركت في قافلة كبيرة لقطاع غزة وزارت العريش، مشيرًا إلى أن توجيهات المرشح لدعم غزة لاقت استحسانًا شعبيًا واسعًا.

وأكد فوزي، أن الحملة ليست مسؤولة قانونيًا عن الدعاية التي تظهر في الشوارع والتي لا تحسب في ميزانية الحملة، وأنها لم تصدر أي توجيه بعمل أي دعاية، بل العكس صحيح، فقد طلبت من المؤيدين الالتزام بتوجيهات المرشح.