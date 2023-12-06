الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس حملة السيسى: لا نستطيع منع الناس من التعبير عن حبهم لمرشحنا

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

أوضح المستشار محمود فوزي، رئيس حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، أن قرار تخفيض الإنفاق في الحملة الانتخابية جاء بناء على توجيهات المرشح نفسه وليس من الحملة، وأن الهدف من ذلك هو تقديم الدعم الإنساني للأشقاء في غزة الذين يعانون من الحصار والعدوان.

وقال فوزي، في حواره مع برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، إن الحملة لا تتحكم في تصرفات الأحزاب والمؤيدين الذين يعلقون صور المرشح في الشوارع والمحلات التجارية، مؤكدًا أن ذلك يعبر عن حبهم وتقديرهم لإنجازات المرشح وشعبيته الكبيرة، وأنه لا يمكن منعهم من ذلك.

وأضاف أن الحملة طالبت جميع المؤيدين والمحبين بتوجيه التبرعات للمصارف الإنسانية للفلسطينيين وغزة، وأنها شاركت في قافلة كبيرة لقطاع غزة وزارت العريش، مشيرًا إلى أن توجيهات المرشح لدعم غزة لاقت استحسانًا شعبيًا واسعًا.

وأكد فوزي، أن الحملة ليست مسؤولة قانونيًا عن الدعاية التي تظهر في الشوارع والتي لا تحسب في ميزانية الحملة، وأنها لم تصدر أي توجيه بعمل أي دعاية، بل العكس صحيح، فقد طلبت من المؤيدين الالتزام بتوجيهات المرشح.

محمود فوزي عبدالفتاح السيسي الحملة الإنتخابية العدوان غزة الأحزاب التبرعات دعم غزة

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