المرشح حازم عمر يكشف عن رؤيته الرئاسية ويوجه رسائل للمصريين (فيديو)

أعلن المرشح الرئاسي المهندس حازم عمر، عن تفاصيل برنامجه الانتخابي، الذي قال إنه يستند إلى رؤية راسخة ودراسات معمقة، لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في مصر.

وأكد عمر، في حوار خاص مع الإعلامية قصواء الخلالي على قناة "cbc"، أن برنامجه الرئاسي معلن ومنشور، وأنه تم إعداده بمشاركة خبراء ذوي خبرات متراكمة وقدرة على التنفيذ، موجها رسائل لفئات مختلفة من المجتمع المصري.

وقال إنه سيعمل على تخفيض أسعار الغذاء والدواء، والسيطرة على الغلاء والتضخم، في حال فوزه بالانتخابات، وذلك من خلال التنازل عن بعض الضرائب والرسوم الجمركية عن السلع والمواد الضرورية للمواطنين.

وأعرب عن تفهمه لمعاناة الطبقة المتوسطة، التي تعرضت لضغوط كبيرة في الفترة السابقة، ونهشت مدخراتها، مؤكدا أنه سيحافظ على مستوى معيشتها ومستوى معيشة أبنائها، لأنها تمثل العمود الفقري للمجتمع المصري، مشيدا بدور المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية، ودعاها إلى متابعة ما حققه حزب الشعب الجمهوري، الذي يترأسه، في تمثيل المرأة في البرلمان، حيث بلغت نسبتها 45% من هيئة الحزب.

وتحدث عن هموم ذوي الهمم، وكشف عن تجربته الشخصية مع ابنه الذي فقد والدته منذ سنوات، وأصبح هو أبا وأما له، ووعد بدمجهم في المجتمع وتوفير حياة كريمة لهم، وأرسل رسالة إلى الشباب، واصفا إياهم بأمل الأمة، وقائلا إنهم يشكلون أكثر من نصف سكان مصر، وأنهم يحتلون الأولوية في عقله وقلبه.