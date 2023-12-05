الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عبدالمنعم سعيد: الاعتماد على الدور الأمريكى لحل القضية الفلسطينية ليس طرحًا موفقًا

الدكتور عبدالمنعم
الدكتور عبدالمنعم سعيد

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، إن الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، أكثر الرؤساء الأمريكيين شعبية، مُشيرًا إلى أن أوباما أعلن مناصرته ودعمه لإسرائيل بالتزامن مع هجوم "طوفان الأقصي" في 7 أكتوبر، قبل أن يتراجع عن موقفه ويرفض جرائم الإبادة في حق الفلسطينيين.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، خلال حواره ببرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي أسامة كمال، والمذاع عبر فضائية dmc، أن الاعتماد على أمريكا في حل القضية الفلسطينية ليس طرحًا موفقا.

مشيرًا إلى أنه يجب خلق حلول إقليمية لمواجهة إسرائيل ودعم القضية الفلسطينية بدلا من الاعتماد على أمريكا.

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