ضياء رشوان: إسرائيل تشن عملية برية عنيفة فى خان يونس

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إن إسرائيل تشن عدوانًا على منطقة خان يونس عبر عمليات قصف وتوغل بري شديد العنف، وفي الشمال لا تزال المعارك مشتعلة بشدة.

الغارات الإسرائيلية

وأكد ضياء رشوان، خلال حواره مع الإعلامية ريهام السهلي، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن إسرائيل كانت تعتقد أنها انتهت من تدمير البنية التحتية لحركة حماس في شمال غزة، ثم اكتشفت أن الأمر ليس كذلك، وأن المقاومة الفلسطينية لا تزال قوية جدًا في شمال غزة.

وأضاف في حديثه، أن إسرائيل غيّرت تحليلها وادعت أن القيادة موجودة في الجنوب وليس الشمال، وتحديدًا في خان يونس، وبدأت عملية برية شديدة العنف بالمعنى الحرفي للكلمة، وما يسمى بالأحزمة النارية وقصف المساكن المدنية والبنايات والقصف المحيط بالمستشفيات لتحطيم البنية التحتية لحركة حماس حسبما زعمت.

قصف المباني السكنية

وتابع: "الولايات المتحدة الأمريكية لا تتخذ موقفًا حاسمًا على الأرض ضد إسرائيل لوقفها عن قتل المدنيين الفلسطينيين"، مشيرًا إلى أن دولة الاحتلال تعتقد أن الضغط العسكري المفرط في القوة مع تسريب شائعات سيجعلها تحقق أهدافها.