ضياء رشوان: كل جهود مصر منذ السابع من أكتوبر لا تُنسى

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، إنه بعد وقف للقصف لمدة 7 أيام، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارات أسفرت عن وقوع عدد كبير من الشهداء.

وأشار الكاتب الصحفي ضياء رشوان، خلال حلقة اليوم من برنامج "مصر جديدة"، المُذاع عبر فضائية "etc"، أن مصر أدانت ما حدث اليوم، مع مواصلة جهودها لمد فترات هدنة جديدة ووقف شامل للعدوان.

وأضاف رشوان، أن الإذاعة الإسرائيلية أعلنت عن أنها ستغزو غزة برًا وبحرًا وجوًا، وذلك بالتزامن مع انتهاء الهدنة اليوم في السابعة صباحًا.

ونوه رشوان، بأن معبر رفح لم يتضرر من هذا القصف، وما تم تداوله ما هو إلا شائعات، مشيرًا إلى أن مصر لا تخفي شيئًا عن مواطنيها، حيث إن كل جهود مصر منذ السابع من أكتوبر لا تُنسي.