للترويج له.. "التنشيط السياحي" تدعو ممثلي الشركات لزيارة المتحف المصري الكبير

دعت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ممثلي الشركات السياحية بحد أقصى 2 ممثل من كل شركة، وذلك لزيارة المتحف المصرى الكبير وذلك يوم 18 ديسمبر الجاري.

يأتى ذلك فى إطارالترويج للمتحف المصري الكبير، والعمل على إدراجه ضمن برامج السياحة على المستوى العالمي، حيث إنه بصدد القيام بجولات تفقدية للبهو والدرج العظيم، وكذا عمل عروض virtual للعرض المتحفي لمقتنيات الملك توت غنخ آمون.

وأشارت الهيئة فى خطابها، إلى أن غرفة شركات السياحة أعلنت أن سيتم تنظيم جولتين بمصاحبة مرشد من المتحف لكل جولة على النحو التالي:

الجولة الأولى: ستكون فى الساعة التاسعة صباحا أما الجولة الثانية فستكون فى الساعة العاشرة صباحا، موضحة أن الشركات الراغبة في المشاركة في هذه الجولة التفقدية البيانات الخاصة بها على البريد الإلكتروني الخاص بالغرفة.

يشار إلى أنه منذ مارس الماضي تم تشغيل الجولات الإرشادية المحدودة لزيارة عدد من الأماكن للمتحف المصرى الكبير فى إطار التشغيل التجريبى للمتحف قبل الافتتاح الرسمى له والتي تشمل كل من مناطق المسلة المعلقة، وصالة الاستقبال الرئيسية المعروفة باسم البهو العظيم، والبهو الزجاجى وتم مؤخرا إضافة المعرض التفاعلي للملك الذهبي توت عنخ آمون والدرج العظيم للزيارة.

ويعتبر الدرج العظيم من أكثر الأماكن تفردًا بالمتحف والتي تميزه عن باقي المتاحف العالمية، حيث يُعرض عليه مجموعة من أفضل وأضخم القطع الآثرية الثقيلة التي تجسد روائع فن نحت في مصر القديمة، والتي تبدأ من عصر الدولة القديمة وحتى العصر اليوناني الروماني، وينتهي الدرج العظيم بمشهد بانورامي جميل يُظهر أهرامات الجيزة الخالدة.

ويتدرج الدرج العظيم طبقًا لسيناريو العرض المتحفي إلى أربع موضوعات رئيسية هم الهيئة الملكية، والدور المقدسة (أماكن العبادة)، والملوك والمعبودات ( الملك وعلاقته بالمعبودات)، والرحلة إلى الحياة الأبدية (رحلة إلى العالم اللآخر).