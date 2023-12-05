الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل أرسنال: استمرار تواجد النني بديلًا وهافيرتز أساسيًا أمام لوتون

هافيرتز
هافيرتز

أعلن مايكل أرتيتا المدير الفني لأرسنال، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره لوتون تاون مساء الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي.

وقام أرتيتا بثلاث تغييرات عن لقاء وولفرهامبتون السابق، حيث بدأ كاي هافيرتز أساسيًا في وسط الملعب كما عاد بن وايت للدفاع وشارك كيور في مركز الظهير الأيسر.

تشكيل أرسنال.. استمرار تواجد النني بديلًا.. وهافيرتز أساسيًا أمام لوتون

واستمر تواجد محترفنا المصري محمد النني على مقاعد بدلاء الجانرز هذا الموسم مع المدرب أرتيتا.

حراسة المرمى: رايا

خط الدفاع: بن وايت، سالابيا، جابرييل، كيور

خط الوسط: رايس، هافيرتز، أوديجارد

خط الهجوم: مارتنيلي، خيسوس، ساكا

تبدو مهمة لاعبي أرسنال ومدربهم ميكيل أرتيتا سهلة على الورق، في ظل معاناة فريق لوتون تاون الذي يقع على حافة الهبوط باحتلاله المركز السابع عشر برصيد تسع نقاط حققها من فوزين وثلاث تعادلات مقابل تسع هزائم.

يأمل الإسباني أرتيتا، مدرب أرسنال استغلال معاناة مضيفه في التشبث أكثر بقمة الترتيب ومواصلة الصحوة القوية بعدما حقق ثلاثة انتصارات متتالية في الجولات الأخيرة.

وحذر أرتيتا لاعبيه بعد الفوز على وولفرهامبتون 2 - 1 في الجولة الماضية برسالة صريحة مؤكدا أن "مباراة لوتون تاون صعبة ومهمة"، ونبه أيضا على أن التحدي الأكبر هو تحمل الضغط ومواصلة الانتصارات في ظل ضغط المباريات واللعب كل 3 أيام بين مواجهات الدوري ودوري أبطال أوروبا.

في المقابل، يعاني فريق لوتون تاون لكونه ثاني أضعف خط هجوم في الدوري الإنجليزي بتسجيله 13 هدفا فقط، بينما استقبل مرماه 26 هدفا، ولم يحقق سوى الفوز في مباراة واحدة في آخر خمس جولات مقابل تعادل وحيد و3 هزائم.

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