الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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سياسي

برلمانى عن افتتاح "إيديكس": وضع مصر على خريطة الدول المنظمة لمعارض السلاح

النائب عمرو القماطي
النائب عمرو القماطي

قال النائب عمرو القماطي عضو مجلس الشيوخ، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فعاليات المعرض الدولى للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023" فى دورته الثالثة، يبعث بالعديد من الدلالات الهامة والقوية للعالم بأن مصر وضعت نفسها على خريطة الدول المنظمة لمعارض السلاح عالميًا، وقدرتها على المنافسة في مجال يعد من أهم وأصعب المجالات التي تبرز حجم وقوة الدولة.

وأكد القماطي في تصريحات له، أن معرض ايديكس فرصة سانحة لعرض المنتجات العسكرية المصرية وأحدث التقنيات في مجالات الدفاع والتسليح، مما سيكون بمثابة العبور إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، والتأكيد أن الدول التي تمتلك القوة الرشيدة تستطيع أن تمتلك مفاتيح السلم والأمن وهذا ما حدث بالفعل خلال السنوات الأخيرة وتصدر مصر المشهد في المنطقة العربية في ظل مواجهة العديد من الصعوبات وحرص الرؤية المصرية، على إعلاء مبادئ الأمن والسلم وسعيها المستمر لتوطيد دعائم السلام المنشود في المنطقة والإقليم.

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ونوه عضو مجلس الشيوخ أن المعرض الذي تنظمه مصر كل عامين، يضم 22 جناحًا دوليًا، بحضور عارضين من جميع أنحاء العالم والعديد من الوفود العسكرية واستقبال أكثر من 35 ألف زائر، قائلًا: مؤشر قوي على نجاح النسخ الماضية للمعرض وتحقيقه صدى إيجابي وشهرة اكتسبها جراء حسن التنظيم واستعراض أحدث التقنيات في مجالات التسليح والدفاع.

واختتم النائب عمرو القماطي حديثه: معرض إيديكس حاز على شهرة عالمية في مجال الأسلحة الدفاعية وفرصة سانحة لاستعراض كافة الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في هذا المجال، وقدرتها على تنظيم معرض من أهم المعارض العالمية.

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