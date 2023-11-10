عمرو القماطي: الرئيس السيسي الأجدر لقيادة البلاد خلال المرحلة المقبلة

أكد النائب عمرو القماطي، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية الموقف المصري في مواجهة إسرائيل في الحرب السافرة والعدوان المستمر على قطاع غزة، قائلا: مصر تتبنى من البداية موقفا قويا يعارض ضرب غزة والعقاب الجماعي للفلسطينيين.

وأشاد القماطي، في تصريح صحفي له اليوم، بتوجيهات الرئيس السيسي لحملته الانتخابية، بتخفيض تكاليف الدعاية للحملة الإنتخابية، مع دعوة الأحزاب والأطراف الداعمة لها، للتبرع بتلك الأموال إلي حسابات المؤسسات والجمعيات الأهلية لدعم أهالي قطاع غزة، قائلا: تؤكد الحرص الشديد من الرئيس السيسي على موقفه الداعم للقضية الفلسطينية، وتعبيرًا عن الإرادة الشعبية المساندة لحقوق أهالي غزة، كما إنه استكمالا لموقف مصر المشرف من القضية الفلسطينية.

ونوه عضو مجلس الشيوخ، إن قرار ترشيد الإنفاق في العملية الانتخابية، أمر أصبح حتميًا في ظل التطورات التي نعيشها، سواء على المستوى المحلي وما نواجهه من أوضاع اقتصادية صعبة بسبب الظرف العالمي الراهن.

وبخصوص الانتخابات الرئاسية المقبلة، قال النائب عمرو القماطي، إن الرئيس السيسي الأجدر لقيادة البلاد خلال المرحلة المقبلة، والأقدر على إدارة مصر في تلك التطورات والأجواء المشحونة عالميا وإقليميًا، متابعا: مصر تحت حكم السيسي استعادت مكانتها الإقليمية وتخطو بقوة نحو المستقبل بتنمية شاملة وحقيقية على مختلف الأصعدة.