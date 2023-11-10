الجمعة 10 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عمرو القماطي: الرئيس السيسي الأجدر لقيادة البلاد خلال المرحلة المقبلة

عمرو القماطي
عمرو القماطي

أكد النائب عمرو القماطي، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية الموقف المصري في مواجهة إسرائيل في الحرب السافرة والعدوان المستمر على قطاع غزة، قائلا: مصر تتبنى من البداية موقفا قويا يعارض ضرب غزة والعقاب الجماعي للفلسطينيين.

وأشاد القماطي، في تصريح صحفي له اليوم، بتوجيهات الرئيس السيسي لحملته الانتخابية، بتخفيض تكاليف الدعاية للحملة الإنتخابية، مع دعوة الأحزاب والأطراف الداعمة لها، للتبرع بتلك الأموال إلي حسابات المؤسسات والجمعيات الأهلية لدعم أهالي قطاع غزة، قائلا: تؤكد الحرص الشديد من الرئيس السيسي على موقفه الداعم للقضية الفلسطينية، وتعبيرًا عن الإرادة الشعبية المساندة لحقوق أهالي غزة، كما إنه استكمالا لموقف مصر المشرف من القضية الفلسطينية.

ونوه عضو مجلس الشيوخ، إن قرار ترشيد الإنفاق في العملية الانتخابية، أمر أصبح حتميًا في ظل التطورات التي نعيشها، سواء على المستوى المحلي وما نواجهه من أوضاع اقتصادية صعبة بسبب الظرف العالمي الراهن.

وبخصوص الانتخابات الرئاسية المقبلة، قال النائب عمرو القماطي، إن الرئيس السيسي الأجدر لقيادة البلاد خلال المرحلة المقبلة، والأقدر على إدارة مصر في تلك التطورات والأجواء المشحونة عالميا وإقليميًا، متابعا: مصر تحت حكم السيسي استعادت مكانتها الإقليمية وتخطو بقوة نحو المستقبل بتنمية شاملة وحقيقية على مختلف الأصعدة.

القصية الفلسطينة الحملة الرسمية للمرشح عبدالفتاح السيسي حملة المرشح عبدالفتاح السيسي النائب عمرو قطامي الانتخابات الرئاسية

مواد متعلقة

وزيرة الهجرة: تلبية احتياجات الجالية المصرية فى أستراليا والتحضير للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية

الأكثر قراءة

كولر يعلن قائمة الأهلى النهائية قبل مواجهة الجونة فى الدورى.. غدًا

سابقة تاريخية.. مصرى رئيسًا للكلية الملكية البريطانية

حزام النار.. الاحتلال يركز العدوان على المستشفيات للمضى قدمًا فى مخطط التهجير

حسام موافى: الشد العضلى مشكلة صحية لا يجب الاستهانة بها

تظلمات تكافل وكرامة بالرقم القومي.. الرابط والخطوات

قمة التضامن مع فلسطين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

قمة التضامن مع فلسطين

صفاء النجار

هرموبوليس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «2-3»

سارة شريف

خطة الخروج

أميرة ملش

رسائل لمَن لا يفهمون الموقف المصرى

وائل لطفي

مصر التى رفضت

د.كريمة الحفناوى

غزة رمز الكرامة والعزة

مدحت بشاى

الحركة النقدية بين الإبداع والتناول الموضوعى

محمد عبدالعزيز

كل احتلال إلى زوال

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس

مارتن جريفيث: يجب أن تقف المدافع لأغراض إنسانية والسماح لشعب غزة أن يلتقط أنفاسه

الاحتلال الإسرائيلى يعلن اغتياله قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع فى حماس