لا يفوتك هذا المساء| رسالة شكر للمصريين بالخارج عن مشاركتهم فى الانتخابات الرئاسية.. ووزير التعليم يتسلم نتيجة مسابقة الـ 30 ألف معلم

تنوعت الأخبار الخاصة بهذا المساء اليوم الثلاثاء ما بين أخبار اجتماعية ورياضية وفنية فى هذا السياق ترصد الدستور أبرز أخبار هذا المساء

رسالة شكر للمصريين بالخارج

في رسالة شكر من وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لأبناء الوطن حول العالم، تقديرا لهم لمشاركتهم الكثيفة في الانتخابات الرئاسية 2024، أشادت الوزارة بما قدمه المصريون بالخارج خلال الاستحقاق الدستوري المهم.

وأكدت الهجرة أن المصريين بالخارج رسموا صورة مشرفة في الحشد والإقبال، مضيفة أنه من الأهمية بمكان أن نوجه شكرنا لكل مصري بالخارج، قائلة: "فخورة بكم، وأشكركم من كل قلبي، لقد صنعتم مشهدا مشرفا بمحبة وعطاء"، مضيفة أنها حرصت على تقييم حملة "شارك بصوتك" وما تم تنفيذه من اجتماعات ولقاءات بجموع الجاليات والمصريين بالخارج، للتأكيد على أهمية المشاركة في وقت يمر فيه العالم بمفترق طرق وتحتاج فيه مصر للاختيار الأمثل للقيادة الحكيمة.

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وزير التعليم يتسلم نتيجة مسابقة 30 ألف معلم

تسلم الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم والفني، من الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، نتيجة مسابقة شغل 30 ألف وظيفة معلم مساعد للعام الثاني.

جاء ذلك خلال استقبال وزير التربية والتعليم لرئيس الجهاز، لتسلم النتيجة والتنسيق بشأن إعلان الجهاز لمسابقة شغل 30 ألف وظيفة معلم مساعد بالوزارة للعام الثالث.

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أبجنى تجدنى| التاريخ الأسود لعمرو أديب.. إعلامى الصفقات القذرة

أكثر من 35 عامًا قضاها الإعلامى عمرو أديب على شاشات التليفزيون وفى الصحافة المكتوبة، استطاع خلال تلك الفترة أن يكتسب شعبية كبيرة لا يستطيع أحد أن ينكرها، من خلال عرض هزلى على شاشات التليفزيون هو الأجدر على تقديمه، ولكن خلال هذا المشوار الطويل فى الإعلام كان عمرو أديب يرى «المصلحة الشخصية» هى الدافع الأول فى عمله، لم يرَ بلده أو شعبه أو مصلحة أهله فى المحتوى الذى يقدمه بشكل واضح ومعلن.

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مران الأهلي| ياسر إبراهيم ينتظم وعبد المنعم يواصل تنفيذ برنامجه التأهلي



واصل الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش استعدادًا لمباراة شباب بلوزداد الجزائري المقرر لها مساء يوم الجمعة المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في كافة الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة.

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