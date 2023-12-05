الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رسالة شكر من الهجرة للمصريين بالخارج لمشاركتهم الكثيفة فى الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

في رسالة شكر من وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لأبناء الوطن حول العالم، تقديرا لهم لمشاركتهم الكثيفة في الانتخابات الرئاسية 2024، أشادت الوزارة بما قدمه المصريون بالخارج خلال الاستحقاق الدستوري المهم.

 رسمتم صورة مشرفة في الحشد والإقبال وفخورة بكم.. لقد صنعتم مشهدا مشرفا بمحبة وعطاء

وأكدت الهجرة أن المصريين بالخارج رسموا صورة مشرفة في الحشد والإقبال، مضيفة أنه من الأهمية بمكان أن نوجه شكرنا لكل مصري بالخارج، قائلة: "فخورة بكم، وأشكركم من كل قلبي، لقد صنعتم مشهدا مشرفا بمحبة وعطاء"، مضيفة أنها حرصت على تقييم حملة "شارك بصوتك" وما تم تنفيذه من اجتماعات ولقاءات بجموع الجاليات والمصريين بالخارج، للتأكيد على أهمية المشاركة في وقت يمر فيه العالم بمفترق طرق وتحتاج فيه مصر للاختيار الأمثل للقيادة الحكيمة.

وفي السياق ذاته، ثمنت وزارة الدولة الهجرة ما قدمه المصريون بالخارج من كبار السن وذوي القدرات والشباب والسيدات، وغيرهم ممن سافر لمسافة آلاف الأميال، وتكلف الجهد والمال وحجز تذاكر الطيران ليدلي بصوته ويشارك في الانتخابات الرئاسية، مشيدة بحرص الجاليات على التجمع والمشاركة لتوفير اللوجيستيات لنقل الناخبين من وإلى مقار الانتخاب في قنصليات وسفارات مصر بالخارج.

وتابعت الوزارة قائلة: «إحساسي بالسعادة لا يوصف، وتقديري لكم ليس له حدود، وشاهدت بنفسي محبتكم لهذا الوطن، بصورة أكبر مما يمكن تخيله، مؤكدة أنهم سيجدون وطنهم دائما في صفهم وبجانبهم، وأنهم كذلك يلبون نداءه، ويحرصون على رفعته».

وأكدت أن هذا الشكر هو أقل ما يمكن تقديمه للمصريين بالخارج، في ختام هذا الكرنفال الوطني، والعرس الاتتخابي الرائع، مضيفة: "حبكم لمصر يسبق أي مصلحة، وله الأولوية قبل أي شيء".

يمكنكم مشاهدة الفيديو، عبر الرابط:
https://fb.watch/oL8w_XCSI6/?mibextid=Nif5oz

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