كاتبة متخصصة تكشف سر الأخبار الإسرائيلية المضللة حول غزة ومصر (فيديو)

أوضحت الأميرة رشا يسرى، الكاتبة المتخصصة في الشئون الإسرائيلية، أن الإعلام الإسرائيلي ينشر أخبارًا مضللة وموجهة لتشويه صورة مصر ودورها في دعم القضية الفلسطينية.

وقالت يسرى، في حوارها مع الإعلامي محمد شردي في برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، إن الداخل الإسرائيلي يحاول استغلال الأحداث الأخيرة في قطاع غزة لخلق انطباع سلبي عن مصر وموقفها من الصراع العربي الإسرائيلي.

وأكدت أن ما تناقله البعض عن تفتيش الشاحنات والمساعدات التي تدخل إلى غزة من قبل مصر لا أساس له من الصحة، وأنه يستند إلى مصادر إسرائيلية غير موثوقة.

وأضافت أن مصر تلعب دورًا كبيرًا في تقديم الدعم الإنساني والسياسي للشعب الفلسطيني، وأنها رفضت أي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو تصفية قضيتهم.

وأشارت إلى أن الأخبار الإسرائيلية تهدف إلى التأثير على الرأي العام الدولي والغربي، وليس على الجانب العربي، الذي يعرف حقيقة ما يجري على الأرض، كما طالبت بضرورة التحري عن المصادر والمعلومات قبل نقلها أو تداولها، وأن تكون المسئولية والأمانة مبدأ في العمل الصحفي.