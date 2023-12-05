الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كاتبة متخصصة تكشف سر الأخبار الإسرائيلية المضللة حول غزة ومصر (فيديو)

الأميرة رشا يسرى
الأميرة رشا يسرى

أوضحت الأميرة رشا يسرى، الكاتبة المتخصصة في الشئون الإسرائيلية، أن الإعلام الإسرائيلي ينشر أخبارًا مضللة وموجهة لتشويه صورة مصر ودورها في دعم القضية الفلسطينية.

وقالت يسرى، في حوارها مع الإعلامي محمد شردي في برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"،  إن الداخل الإسرائيلي يحاول استغلال الأحداث الأخيرة في قطاع غزة لخلق انطباع سلبي عن مصر وموقفها من الصراع العربي الإسرائيلي.

وأكدت أن ما تناقله البعض عن تفتيش الشاحنات والمساعدات التي تدخل إلى غزة من قبل مصر لا أساس له من الصحة، وأنه يستند إلى مصادر إسرائيلية غير موثوقة.

وأضافت أن مصر تلعب دورًا كبيرًا في تقديم الدعم الإنساني والسياسي للشعب الفلسطيني، وأنها رفضت أي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو تصفية قضيتهم.

وأشارت إلى أن الأخبار الإسرائيلية تهدف إلى التأثير على الرأي العام الدولي والغربي، وليس على الجانب العربي، الذي يعرف حقيقة ما يجري على الأرض، كما طالبت بضرورة التحري عن المصادر والمعلومات قبل نقلها أو تداولها، وأن تكون المسئولية والأمانة مبدأ في العمل الصحفي.

القضية الفلسطينية الإعلام الإسرائيلي مصر الشئون الإسرائيلية الحياة اليوم الصراع العربي الاسرائيلي الشاحنات والمساعدات الأخبار الإسرائيلية

الأكثر قراءة

التاريخ الأسود لعمرو أديب.. عروض هزلية للنيل من مصر بسياسة "أبجنى تجدنى"؟

اسمان و5 جوازات سفر.. الرحلة الغامضة للمشبوه "سمير غطاس"

عاجل| سيول غزيرة تضرب مرسى علم وانقطاع الكهرباء عن غالبية الأنحاء

عاجل|"نزل من مكتبه بالكلبشات".. تفاصيل القبض على مستشار وزير التموين و8 آخرين بشبكة فساد

عاجل.. مصر ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن رفع حظر الأسلحة المفروض على الصومال

التصعيد لا يتوقف| خسائر إسرائيلية كبيرة جراء الحرب على قطاع غزة.. ومتظاهرون أمام مقر نتنياهو: «ارحل الآن»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة عبد الكريم

الطريق من "نبت" وزيرة مصر القديمة إلى "رئيسة وزراء" الجمهورية الجديدة

إبراهيم داود

يوجد أمل أيضًا

وائل لطفي

حقيقة واقعة

ماجد حبته

أخبار سيئة من أوكرانيا!

أميرة عبدالكريم

الطريق من "نبت" وزيرة مصر القديمة إلى "رئيسة وزراء" الجمهورية الجديدة

محمد قدري

مصطفى أمين باكيًا.. والسبب عمرو أديب

علي سعدة

المرحلة الأولى للانتخابات المصرية.. والنموذج العالمى المشرف

عبد الرحيم طايع

الأشياء التى تهم عموم المواطنين

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل| مصر تدين قرار إسرائيل بناء مستوطنة جديدة فى أراضى القدس الشرقية المحتلة

16060 مواطنًا.. الصحة الفلسطينية تعلن آخر إحصائية لعدوان الاحتلال في اليوم الـ60

الاحتلال: "اليوم أكثر أيام العملية البرية من حيث الجرحى والمعارك"