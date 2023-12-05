الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الاحتلال: لدينا 138 محتجزًا لا يزالون فى قطاع غزة

المتحدث باسم جيش
المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاغاري، إن الجيش هاجم أكثر من 20 ألف هدف منذ بدء الحرب.

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أن المعارك تدور بجباليا والشجاعية وخان يونس، منوهًا بأن جيش الدفاع مستعد لحرب طويلة والقوات تحاصر قلب خان يونس.

وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن هناك نحو 138 من المحتجزين لا يزالون في قطاع غزة، وسنعمل على استعادتهم.

ودعا المتحدث باسم جيش الاحتلال، جمهور الإسرائيليين إلى الإصغاء للتعليمات لإنقاذ حياتهم، وعدم الاستهانة بالوضع.

القاهرة الإخبارية الاحتلال 20 ألف هدف الحرب

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