فصائل فلسطينية تقصف منزلًا يتحصن فيه جنود الاحتلال شرق خان يونس

أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية، عن قصفها منزلًا يتحصن فيه جنود الاحتلال الإسرائيلي شرق خان يونس، جنوب قطاع غزة؛ وذلك حسبما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وقبل قليل، أعلنت الفصائل الفلسطينية، اليوم، عن استهداف 5 آليات إسرائيلية شرق مدينة خان يونس، مشيرةً إلى استهداف غرف قيادة الاحتلال بالمحور الجنوبي لغزة.

واستأنف الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة منذ الجمعة 1 ديسمبر الجاري، ولم يترك مكانًا من شمال القطاع أو جنوبه إلا وقصفه، حسبما أفادت مراسلة "القاهرة الإخبارية".