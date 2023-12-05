الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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فصائل فلسطينية تقصف منزلًا يتحصن فيه جنود الاحتلال شرق خان يونس

المقاومة الفلسطينية
المقاومة الفلسطينية

أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية، عن قصفها منزلًا يتحصن فيه جنود الاحتلال الإسرائيلي شرق خان يونس، جنوب قطاع غزة؛ وذلك حسبما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

 

وقبل قليل، أعلنت الفصائل الفلسطينية، اليوم، عن استهداف 5 آليات إسرائيلية شرق مدينة خان يونس، مشيرةً إلى استهداف غرف قيادة الاحتلال بالمحور الجنوبي لغزة.

 

واستأنف الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة منذ الجمعة 1 ديسمبر الجاري، ولم يترك مكانًا من شمال القطاع أو جنوبه إلا وقصفه، حسبما أفادت مراسلة "القاهرة الإخبارية".

 

القاهرة الإخبارية فصائل المقاومة الفلسطينية الاحتلال خان يونس قطاع غزة

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