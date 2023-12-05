الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أصدقاء الغربة.. انتدب الطب الشرعى لمعرفة أسباب وفاة صينى ببدر

جثة
جثة

انتقل فريق من نيابة الشروق وبدر لموقع قيام صينيين بقتل صديقهما الصيني بالتعدى عليه بالضرب بآلة حادة داخل شقة سكنية بمدينة بدر، وأمرت النيابة بانتداب الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة.

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كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة بدر يفيد بالعثور على جثة صيني الجنسية داخل شقة سكنية، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وبإجراء التحريات الأمنية اللازمة تبين قيام أصدقائه الصينيين بالتعدى عليه بآلة حادة حتى الموت، وتم ضبط المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

مدينة بدر قسم شرطة بدر نيابة الشروق وبدر جثة صيني الطب الشرعي

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