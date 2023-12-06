مواطن: نريد من رئيس مصر القادم توفير الأمن والاستقرار (فيديو)

تقف مصر على أعتاب مرحلة جديدة خلال مطلع العام الجديد 2024، مع انطلاق الانتخابات الرئاسية واختيار المصريين رئيسهم لفترة جديدة، وترصد "الدستور" آراء المواطنين لمعرفة مطالبهم من الرئيس الجديد.

وقال" عبد الرحمن محمد" إنه ينتظر من الرئيس القادم توفير الأمن والاستقرار في ربوع مصر، كما فعل الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي قضى على الجماعات المخربة التى كانت تريد نشر الفوضى في البلاد.

وأضاف أنه شاهد حجم المشاريع التي نُفذت خلال السنوات الماضية في عهد الرئيس السيسي، والتي غيرت حال الكثير من المواطنين واستفاد منها الجميع، لذلك يطلب من الرئيس القادم أن يسير على خطى الرئيس السيسي.

الانتخابات الرئاسية

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد 8 ديسمبر المقبل؛ ليكون الصمت الانتخابي عقب الدعاية الانتخابية للمرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والرموز الانتخابية التي سيستخدمها المرشحون بالسباق الرئاسي، وذلك وفقًا للجدول الزمني للإجراءات الانتخابية التي حددته الهيئة.

وتبدأ فترة الصمت الانتخابي قبل يومين من تاريخ الاقتراع الذي يبدأ من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 9 مساء، خلال ثلاثة أيام 10و11و12 ديسمبر 2023.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وحمل قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن القائمة النهائية للمرشحين رقم 28 لسنة 2023، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية.

وتضمنت القائمة النهائية للمرشحين كلًا من: عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبدالفتاح السيسى رمز النجمة رقم 1 في استمارة الانتخابات، ومحمد فريد سعد زهران، وشهرته فريد زهران رمز الشمس قم 2، وعبدالسند حسن محمد يمامة وشهرته عبدالسند يمامة رمز "النخلة" رقم 3، وحازم محمد سليمان محمد عمر وشهرته حازم عمر رمز "السلم" رقم 4.