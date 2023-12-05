الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الخارجية الأمريكية تعلن سياسة تقييد التأشيرات للمتورطين فى تقويض السلام والأمن بالضفة الغربية

الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عن سياسة تقييد التأشيرات التي تستهدف الأشخاص الذين يعتقد أنهم متورطون في تقويض السلام أو الأمن أو الاستقرار في الضفة الغربية؛ وذلك بحسب ما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن سياسة تقييد التأشيرات ستستهدف أولئك الذين يُعتقد أنهم ارتكبوا أعمال عنف وعرقلوا وصول المدنيين إلى الخدمات الأساسية والضروريات الأساسية.

وأوضح بلينكن، أن بلاده ستواصل السعي لتحقيق المساءلة عن جميع أعمال العنف ضد المدنيين في الضفة الغربية بغض النظر عن مرتكب الجريمة أو الضحية.

ونوّه بأن الولايات المتحدة، ستواصل إشراك الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية في التعامل مع العنف في الضفة الغربية وكلاهما يتحمل مسئولية دعم الاستقرار، مؤكدًا أنه يجب على إسرائيل أن تتخذ المزيد من الإجراءات لحماية المدنيين الفلسطينيين من الهجمات المتطرفة.

القاهرة الإخبارية الخارجية الامريكية تقييد التأشيرات الضفة الغربية العنف ضد السلطة الفلسطينية

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