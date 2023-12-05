الشوط الأول: الإسماعيلي يتقدم على البنك بهدف عمر الساعي

تقدم الإسماعيلي على نظيره البنك الأهلي بهدف نظيف في الشوط الأول من اللقاء المقام بين الفريقين مساء اليوم في دوري نايل.

هدف الشوط الوحيد سجله عمر الساعي في الدقيقة 16 عن طريق الكعب داخل منطقة الجزاء.

تشكيل الإسماعيلي لمواجهة البنك الأهلي في دوري نايل:

حراسة المرمى: أحمد عبدالمنعم

خط الدفاع: حمدي النقاز، محمد نصر، إياد العسقلاني، محمد دسوقي

خط الوسط: مروان حمدي، محمد بيومي، عمر الساعي

خط الهجوم: محمد عبدالسميع، ياو أنور، عبدالرحمن مجدي

تشكيل البنك الأهلي لمواجهة الإسماعيلي في دوري نايل

حراسة المرمى: محمد أبوجبل

خط الدفاع: محمد بسيوني، أيمن أشرف، أمير مدحت، إسحاق يعقوبو

خط الوسط: سيرجي أكا، سعيدو سيمبوري، أحمد مدبولي

خط الهجوم: كريم بامبو، أسامة فيصل، عماد فتحي

ويحتل الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال المركز السادس عشر في جدول دوري نايل برصيد أربع نقاط من انتصار واحد والتعادل في مباراة واحدة وخمس هزائم وسجل سبعة أهداف ودخل مرماه 11 هدفًا وجمع نقطة واحدة من آخر أربع مباريات بالتعادل مع الداخلية والهزيمة أمام فاركو وطلائع الجيش وبيراميدز.

فريق البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفى ليس أفضل حالًا، حيث يحتل المركز السابع عشر برصيد ثلاث نقاط من فوز واحد وسبع هزائم، وسجل سبعة أهداف ودخلت مرماه 11 هدفًا وبعد خسارة المباريات الخمس الأولى حقق الفريق فوزه الوحيد على المصري برباعية نظيفة لكنه عاد للهزائم وخسر في الجولة الماضية أمام سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد، لذلك يسعى لعودة للانتصارات للابتعاد عن المركز السابع عشر.