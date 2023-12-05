الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سالى شاهين تنعى المنتجة ناهد فريد شوقى وتكشف أهم أعمالها

الإعلامية سالي شاهين
الإعلامية سالي شاهين

نعت الإعلامية سالي شاهين، المنتجة ناهد فريد شوقي، والتي رحلت عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز 73 عامًا وشيعت جنازتها من مسجد الشرطة بالشيخ زايد عصر اليوم.

وقالت سالي شاهين، خلال حلقة برنامج "السفيرة عزيزة"، والمذاع عبر فضائية "dmc": "نعزي أسرة المنتجة الكبيرة ناهد فريد شوقي والتي رحلت عن عالمنا صباح اليوم عن عمر يناهز الـ73 عامًا".

وأضافت: "ألف رحمة ونور تنزل عليها ونعزي ابنتها الفنانة ناهد السباعي، ووالدة المخرج محمد السباعي، وناهد فريد شوقي هي ابنة الفنان فريد شوقي والفنانة هدى سلطان".

أهم الأعمال التي قدمتها ناهد شوقي

وتابعت أن المنتجة الراحلة قدمت العديد من الأعمال المتنوعة من خلال شركة إنتاجها ومنها فيلم "هستيريا" للفنان أحمد زكي، وأخرجه عادل أديب، وفيلم "من نظرة عين" للفنانة منى زكي.

سالي شاهين ناهد فريد شوقي ناهد السباعي محمد السباعي أهم الأعمال

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