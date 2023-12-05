بعد وفاتها.. هذه كانت أمنية الراحلة ناهد فريد شوقى

كانت الأسرة هي اهتمامها الأول والأخير، فمنذ صِغرها كانت تتحدث عن رغبتها في تكوين أسرة وعائلة خاصة بها، وهي أبناؤها التي تنجبهم سواء من البنين أو البنات، وأصيب الوسط الفني صباح اليوم الثلاثاء بفاجعة وهو استقبالهم خبر وفاة المنتجة ناهد فريد شوقي، التى رحلت عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 73 عامًا، وتعتبر شخصية مهمة ساهمت بشكل مميز في حركة الإنتاج السينمائي والتليفزيوني في مصر، وكانت صاحبة مسيرة إنتاجية حافلة.

وعن الأمنية التي كانت تتمني ناهد فريد شوقي أن تحققها قبل رحيلها هي أن تنجب 12 بنت وولد، وهذا ما أصفحت عنه في حلقة لها أذيعت عبر قناة dmc في برنامج 8 الصبح، مع الإعلامي رامي رضوان، خاصًة أنها فقدت نجلها الأكبر فريد المرشدي في حادث سير على طريق الإسماعيلية، ما سبب لها ألمًا كبيرًا، خاصة أنها مرتبطة بأبنائها بشدة، وتعتبر أن أولوية حياتها كونها أمًا.

وقالت خلال لقاء تليفزيوني سابق عن رحيله: "كنت حاسة إني في حاجة وحشة هتحصل، فهو عمل حادثة، وبعدها لما أشوف حد مصاب اعتبرتها رسالة من ربنا إني مكنتش هستحمل، وبتعامل إنه مسافر، وبحس إنه موجود وبيبعتلي رسايل وبكلمه، وافتقدت ريحته وأنه يلمسني، وعايز أقوله وحشتني".

المنتجة ناهد فريد شوقى

المنتجة ناهد فريد شوقى هى ابنة عملاقين فنيين هما الراحلان فريد شوقي وهدى سلطان، ووالدة الفنانة ناهد السباعي، وقد شاركت في إنتاج والإشراف على تنفيذ عدد من الأفلام والمسلسلات الشهيرة من بينها «لن أعيش في جلباب أبي، حديث الصباح والمساء، هستيريا، من نظرة عين».