تفاصيل برنامج محاكاة للاستحقاق الديمقراطي بإدارة العلمين التعليمية

شهد عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، برنامج محاكاة الانتخابات الرئاسية المقبلة الذي نفذه طلاب مدرسة العلمين الابتدائية بعنوان (العلمين تنتخب/ انزل شارك من أجل وطنك) وذلك بمدرسة سيدي عبدالرحمن الإعدادية الثانوية بنين تحت إشراف توجيه عام التربية الاجتماعية، بحضور هدى إبراهيم، مدير عام الشئون التنفيذية وسحر الحناوي مدير إدارة العلمين ولطيفة طرمان موجه عام التربية الاجتماعية ومسعد بدوي وكيل الإدارة وهند عفيفي رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالمديرية.

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وتابع وكيل الوزارة والحضور فيديو توضيحي بين فيه طلاب العلمين الابتدائية مراحل الانتخابات الرئاسية والتأكيد من خلاله علي المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة كواجب وطني ووفقًا للحق الدستوري ولتحقيق الديمقراطية.

أوضح وكيل تعليم مطروح أن تلك الأنشطة بمدارس العلمين تأتي تفعيلا للمبادرة الوطنية بلدنا أمانة في أيدينا (انزل، شارك، انتخب)، (الاستحقاق الرئاسي) الانتماء والمواطنة حيث نفذت مدرسة العلمين محاكاة لمراحل الانتخابات الرئاسية بداية من اول المراحل حتي صناديق الاقتراع ثم الفرز حتي النتيجة وذلك لتثقيف الطلاب سياسيا وزيادة الوعي القومي وتعميق الانتماء الوطني لدى الطلاب.

شارك في المسيرة الوطنية التي نفذها طلاب معاذ بن جبل الإعدادية بنات ومدرسة سيدي عبدالرحمن الرسمية لغات وسط أجواء وطنية مفعمة بالأمل والتفاؤل.

أوضح شحاته أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وفرض علي الجميع كون الإدلاء بالصوت أمانة مع اختيار من يستحق حمل أمانة قيادة هذا الوطن العظيم بجدارة واقتدار، مؤكدًا أن الوطن أمانة في أعناقنا وعلى جموع المعلمين والإداريين بالمنظومة التعليمية بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، داعيًا أن يحفظ مصرنا الحبيبة لتبقي دوما واحة يانعة للأمن والأمان والاستقرار والرخاء والازدهار.