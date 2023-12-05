الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حسام موافي: يجب عمل تحليل دوري لوظائف الكلى لكل من بلغ الثلاثين

الدكتور حسام موافي
الدكتور حسام موافي

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن الكلى ليس لها أعراض إلا في نهايتها، مشيرًا إلى أنه مع ظهور أعراضها تكون الكلى قاربت على الانتهاء.

وأضاف، خلال لقائه في حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، مع الشيخ خالد الجندي، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أنه يجب على كل إنسان عند وصوله لسن الثلاثين تحليل وظائف الكلى بشكل روتيني كل ستة أشهر، مشيرًا إلى أنه إذا كان مريضًا فإنه يتمم عليها كل شهرين.

إعجاز رباني في خلق الكلى

وتابع، أن مجموع المياه التي تنزل من الكليتين 180 لترا في اليوم وينزل منهم لتر ونصف بول والباقي يدخل الدم مرة ثانية، مؤكدًا أن الله جعل الكلى بلا سعرات حرارية وذلك خلافًا لبقية أعضاء جسم الإنسان وذلك من ضمن الإعجاز الرباني في خلق الكلى.

حسام موافي الكلى سن الثلاثين تحليل وظائف الكلى بشكل روتيني خلق الكلى إعجاز رباني

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