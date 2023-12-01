الجمعة 01 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حسام موافي يحذر من خطورة السكر على العين.. وينتقد وضع نشرات الدواء

حسام موافي
حسام موافي

تحدث الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، عن مضاعفات السكر على النظر والجسم.

وأوضح موافي، في برنامجه "ربي زدني علمًا" الذي يبث على قناة صدى البلد، أن السكر يؤثر على الشرايين والجهاز الدوري والمخ، مما ينعكس على حالة العين وقدرتها على الرؤية، مشيرا إلى أن هناك علاقة وثيقة بين مرض السكر وضعف النظر.

وأضاف موافي، أن الطب يقوم على الحقائق وليس على المنطق، وأنه يعارض فكرة وضع إرشادات وصف الدواء في العلبة، لأن ذلك قد يسبب تأثيرا سلبيا على المواطن بسبب الوصفة والآثار الجانبية، ووصف هذا الأمر بأنه كارثة، وطالب المسئولين بعدم وضع نشرة مع الدواء.

مضاعفات السكر النظر كلية طب قصر العيني حسام موافي السكر مرض السكر ضعف النظر إرشادات وصف الدواء

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