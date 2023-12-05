"القاهرة الإخبارية": صافرات الإنذار تدوى فى أسدود وعسقلان ومستوطنات غلاف غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها الآن، أن صافرات الإنذار تدوي في أسدود وعسقلان ومستوطنات غلاف غزة.

ودوت، اليوم الثلاثاء، صافرات الإنذار في بئر سبع جنوب إسرائيل.

وقبل قليل، أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية، عن قصفها منزلًا يتحصن فيه جنود الاحتلال الإسرائيلي شرق خان يونس، جنوب قطاع غزة؛ إضافة إلى استهداف 5 آليات إسرائيلية شرق مدينة خان يونس، واستهداف غرف قيادة الاحتلال بالمحور الجنوبي لغزة.

واستأنف الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة منذ الجمعة 1 ديسمبر الجاري، ولم يترك مكانًا من شمال القطاع أو جنوبه إلا وقصفه، حسبما أفادت مراسلة "القاهرة الإخبارية".