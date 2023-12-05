الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": صافرات الإنذار تدوى فى أسدود وعسقلان ومستوطنات غلاف غزة

صافرات الإنذار
صافرات الإنذار

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها الآن، أن صافرات الإنذار تدوي في أسدود وعسقلان ومستوطنات غلاف غزة.

ودوت، اليوم الثلاثاء، صافرات الإنذار في بئر سبع جنوب إسرائيل.

وقبل قليل، أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية، عن قصفها منزلًا يتحصن فيه جنود الاحتلال الإسرائيلي شرق خان يونس، جنوب قطاع غزة؛ إضافة إلى استهداف 5 آليات إسرائيلية شرق مدينة خان يونس، واستهداف غرف قيادة الاحتلال بالمحور الجنوبي لغزة.

واستأنف الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة منذ الجمعة 1 ديسمبر الجاري، ولم يترك مكانًا من شمال القطاع أو جنوبه إلا وقصفه، حسبما أفادت مراسلة "القاهرة الإخبارية".

القاهرة الإخبارية صفارات الإنذار أسدود مستوطنات غلاف غزة عسقلان

مواد متعلقة

"الخارجية الفلسطينية" تطالب بتدخل دولى وأمريكى لوقف بناء المخطط الاستعمارى فى القدس

فصائل فلسطينية تقصف منزلًا يتحصن فيه جنود الاحتلال شرق خان يونس

"القاهرة الإخبارية": قوات الاحتلال تطوق حاليًا منطقة خان يونس جنوب غزة

"القاهرة الإخبارية": حزب الله ينفذ هجومًا على موقع "المطلة" الإسرائيلى

"القاهرة الإخبارية": غارات إسرائيلية تستهدف محيط مجمع ناصر بخان يونس

"القاهرة الإخبارية": الاحتلال يخوض أشرس يوم له فى المعارك منذ بدء العملية البرية بغزة

اليونيسف: وضع الأطفال فى غزة مأساوى.. وملايين الأشخاص نزحوا من القطاع

“القاهرة الإخبارية”: نتنياهو أبلغ عائلات المحتجزين "لا إمكانية لاستعادتهم جميعًا"

الأكثر قراءة

التاريخ الأسود لعمرو أديب.. عروض هزلية للنيل من مصر بسياسة "أبجنى تجدنى"؟

اسمان و5 جوازات سفر.. الرحلة الغامضة للمشبوه "سمير غطاس"

عاجل.. بعد الفشل العسكري.. حكومة "نتنياهو" تتهرب من المسئولية وتتجاهل المحتجزين

عاجل.. مصر ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن رفع حظر الأسلحة المفروض على الصومال

عاجل.. أول تعليق من "المصرية للاتصالات" على تعطل خدمات الإنترنت ببعض المناطق

عاجل.. وفاة ناهد فريد شوقى عن 73 عامًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة عبدالكريم

الطريق من "نبت" وزيرة مصر القديمة إلى "رئيسة وزراء" الجمهورية الجديدة

محمد قدري

مصطفى أمين باكيًا.. والسبب عمرو أديب

علي سعدة

المرحلة الأولى للانتخابات المصرية.. والنموذج العالمى المشرف

عبد الرحيم طايع

الأشياء التى تهم عموم المواطنين

جلال حمام

انسحاب إسرائيل من غزة.. القرار الصحيح لنتنياهو

مدحت بشاى

سلامة موسى وأشاوس عصره

عبد الرحيم طايع

وجوب معالجة إسرائيل من العمى والصمم أولا!!

محمد الراعي

أسباب صحوة الزمالك.. وتراجع نتائج الأهلى

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال: "اليوم أكثر أيام العملية البرية من حيث الجرحى والمعارك"

الخارجية الألمانية تدعو إسرائيل إلى الالتزام بالقانون الدولى فى غزة

فقدان الدعم الدولى.. تصريحات وزير الدفاع الأمريكى تحرج إسرائيل وتعمق عزلتها الدولية