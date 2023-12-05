الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الزمالك يقرر صرف "مكافآت خاصة" لفريق 2003 بعد الفوز على الأهلي (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب صرف مكافأة خاصة لفريق كرة القدم مواليد 2003 بعد الفوز على الأهلي بهدفين مقابل هدف في الجولة الخامسة عشر من بطولة الجمهورية للشباب. 

وحرص هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، والدكتور حسام المندوه، أمين الصندوق وأحمد سليمان عضو مجلس الإدارة، على الاجتماع مع اللاعبين والجهاز الفني لفريق 2003 بقيادة إبراهيم صلاح، وتقديم التهنئة لهم بعد الفوز الأخير على الأهلي في بطولة الجمهورية. 

وأكد مجلس إدارة الزمالك للاعبين والجهاز الفني توفير سبل الدعم والمساندة خلال الفترة المقبلة لهم ولكافة فرق القطاع، لمواصلة تحقيق النتائج المميزة.

من جانبه، قدم إبراهيم صلاح، المدير الفني للفريق الزمالك مواليد 2003 الشكر لمجلس الإدارة على الدعم والمساندة.

حسين لبيب فريق كرة القدم مواليد 2003 حسام المندوه أحمد سليمان بقيادة إبراهيم صلاح الزمالك

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