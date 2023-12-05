"المصريين الأحرار" يُطلق مؤتمرًا نوعويًا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

نظم حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، مؤتمرا جماهيريًا نوعيًا بعنوان «مكتسبات ذوى الهمم في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي»، باحد القاعات بمنطقة شبرا مصر، تزامنًا مع يوم المعاق، وذلك في إطار تحركات الحزب لتأييد ودعم مرشحه الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، واهتمامه الوصول لكافة فئات المجتمع المصري.

حضر فعاليات المؤتمر كل من الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، ورائد مقدم أمين قطاع شمال القاهرة، ومحمد عبد العليم كمال عجيب عضوا الهيئة العليا، الدكتور صموئيل عصام وكيل لجنة التعليم، وعددًا من قيادات الحزب.

وشارك الحضور النائبة السابقة جهاد إبراهيم، الكابتن خالد حسان اول معاق عابر المنش، الكابتن سيف سلامة كابتن منتخب مصر للساق الواحدة، محمد سعيد عمارة مؤسس حملة 15 مليون معاق، أحمد العجوز هيئة الدفاع عن المعاقين، محمد ذكي حسن مستشار في ملف ذوي الإعاقة، محمد مرسي خميس، لجنة ذوي الهمم بالمهرجان العربي، وعدد من الشخصيات المعنية بملف ذوى الإعاقة، والكابتن أبانوب وحيد ابن المصريين الأحرار.

وبدأ المؤتمر بالسلام الوطني وقدم المؤتمر رائد مقدم أمين شمال القاهرة وعضو المكتب السياسي، ورحب بالحضور الدكتور عصام خليل لمنطقة شمال القاهرة وحرصه الشديد علي استهداف والوصول لكافة الفئات والقطاعات المختلفة بصورة حقيقية وملموسة؛ وتخلل المؤتمر فقرة انشاد ديني وشعر وأغاني وطنية من تقديم ذوى الهمم.

خليل لذوي الهمم..صوتكم أمانة

وأعرب الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، عن سعادته البالغة بالمؤتمر النوعي الذى يستهدف ويحتضن ابطال ذو قدرات استثنائية، ولعل ذلك من أفضل المؤتمرات التي يشهدها وينظمها الحزب منذ تأسيسه، ووجب الشكر للمنظمين واصحاب الفكرة رائد مقدم وابانوب وحيد.

وقال “خليل”: “نجتمع اليوم على أرضية وطنية وعلينا مسؤولية وطنية ودستورية ومجتمعية للنزول في الانتخابات الرئاسية جميعًا وبالأخص ابطالنا من ذوى الهمم ايام 10 و11 و12 ديسمبر يكونوا أمام صناديق الاقتراع وصوتهم للرئيس الذى اولي اهتمامًا بالغ بهذا الملف الحيوي، صوتكم للرئيس السيسي وظهوركم أمام لجان الأقتراع رسالة للعالم بأن بلادنا العزيزة متحضرة وقوية وتطبق أسمي حقوق الإنسان والإنسانية أفضل من كافة دول العالم”.

وأضاف: “عليكم يا أبطال مصر رفع راية العلم امام العالم اجمع وكل منكم يستطيع وبحضوره القوي مع اصدقاءه واسرته ومحبية امام اللجان الانتخابية ويسعدني وجود ممثل لكم داخل غرفة العمليات المركزية لمتابعة العملية الأنتخابية”.

وشدد علي ضرورة الأصطفاف والتلاحم مع الوطن والقائد لاستكمال حكاية الوطن وتلافي كافة العقباب والإشكاليات؛ وردًا علي بعض التساؤلات والشكاوى قال:" ان خطوات الرئيس السيسي سريعة واستثنائية في كافة الملفات ولا يواكبها سرعة من الجهاز التنفيذى وفي القلب منها منظومة رعاية وخدمة ذوى الهمم، مؤكدا بان المصريين الأحرار بابه مفتوح ويسعد بخدمة كافة ابناء مصر وسيكون دائم التواصل والتنسيق مع الأبطال وانتم عنوانا".

واستطرد:" أننا على قلب رجل واحد في ختام الانتخابات سنقول معًا تحيا مصر دائمًا وابدا.. ومن هنا فأنني اقول انكم اصحاب قدرات استثنائية وليست إعاقة فان الله لا يحرم احد من شئ الإ ويمنحه سمة اخرى عظيمة، فان هناك اناس اصحاء جسديا ولكن الإعاقة الحقيقية هي الإعاقة الإنسانية والأخلاقية، فانتم ذو قدرات عظيمة وطاقات هائلة وابطال تفخر بها مصر، وسنكون معا لكل وتيسير كافة الاشكاليات التي قد تواجهكم بجد واجتهاد".

من جانبه، تحدث الشيخ عبدالحميد يونس، ذوي الهمم العالية ووضع الأهداف المراد الوصول إليها في الدولة لخدمة ذوي الهمم، دور المرأة فى تربية الرجال وصانعة الأبطال.

ومن جهته، تناولت كلمة النائبة السابقة عن ذوى الهمم جهاد ابراهيم، الحديث عن الرئيس الإنسان والذى تغير في عهد وضع ومكانة ذوى الإعاقة وبات لهم تمثيل نيابي وبرلماني وغيرها.

وألقى القمص كاراس ابراهيم راعي كنيسة العذراء مريم بمسرة، كلمة الكنيسة تحدث فيها عن دور الرئيس واهتمامه بفئات المجتمع المصري من المرأة والاطفال وذوى الهمم والذى حرص علي اعطاءهم حقوقهم كاملة، وناد بضرورة المشاركة الإيجابية والفاعلية بقوة في الانتخابات الرئاسية والنزول للصناديق.

وتحدث الكابتن خالد حسان، أول معاق يعبر بحر المانش، عن دور الرئيس السيسي في تغيير حياة ذوي الإعاقة في مصر، والاهتمام باصحاب الاعاقة المؤهلين للبطولات وغيرها وتناول وجود قانون لذوي الاحتياجات الخاصة وقانون 39 بالشؤون الاجتماعية، وحث بزيادة الاهتمام بالمخترعين واصحاب الرؤي من ذوى الإعاقة.

ووصف أحمد حسن العجوز، من هيئة الدفاع عن الإعاقة، الرئيس السيسي بأنه الأب والإنسان والذى كان راعيا لصدور قانون الاعاقة 2018 وصندوق ذوى الاعاقة واهتمامه الحقيقي بهذه الفئة التي عانت كثيرا طيلة العهود.

وجاءت كلمة محمد سعيد عمارة، المنسق العام ومؤسس حملة 15 مليون معاق، عن المكتسبات الملموسة في عهد الرئيس السيسي ووجود مادة في الدستور المصري للاهتمام بهذه الفئة وايضا صدور حزمة قوانين تحمي ذوى الاعاقة؛ مع جهود حقيقية من الدولة الزام القطاع العام والخاص بتوظيف ذوى الاعاقة بنسبة 5% فاننا جميعا امام جمهورية جديدة في المبني والإدارة.

وتناولت كلمة محمود محمد ابراهيم عضو فريق طموح للكنوز البشرية متطوع في جمعية رسالة، عن معاناته في الحياة بسبب ظروفه الإعاقية، دور الرئيس السيسي في تغير منظور ذوي الهمم واهتمامه البالغ باعطاهم الحق المجتمعي والقانوني وتشجيعه لهم دائما.

وقال الكابتن أبانوب وحيد، أحد ابطال لعبة البوتشا، إن الدولة بقثيادة الرئيس السيسي أولت اهتمامًا خاصًا بذوي الهمم، فقد وضع المشرع 9 مواد خاصة بالإعاقة في الدستور إضافصة إلى قانون رقم 10 لذوى الاعاقة، كما دشن الرئيس السيسي مبادرة “قادرون باختلاف” لتمكين ذوي الهمم في المجتمع.

وتناول محمد ذكي حسن مستشار في شؤون ذوى الإعاقة، في كلمتة الحديث عن رعاية الرئيس وحماية ذوى الهمم وحصاد من المكتسبات في عهده؛ كما تحدث محمد مرسي خميس، لجنة ذوي الهمم بالمهرجان العربي عن بنود القانون 10 لسنة 2018.