الديوان الأميرى الكويتى: الحالة الصحية لأمير البلاد مستقرة

أعلن الديوان الأميري الكويتي، اليوم الثلاثاء، عن أن الحالة الصحية لأمير البلاد مستقرة، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وقال الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح وزير الشئون الأميري الكويتي، إنه يأمل في أن ينعم المولى- تعالى- على أمير الكويت بالصحة والعافية، وأن يمن عليه بالشفاء العاجل.

وخلال اليومين الماضين، أشار الشيخ محمد العبدالله الصباح إلى أن الحالة الصحية لأمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، لا تزال مستقرة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وأضاف: "سائلين المولى تعالى أن يمن على أمير البلاد بسرعة الشفاء، وأن يسبغ عليه موفور الصحة وتمام العافية".

وعكة صحية وإجراء فحوصات طبية

وفي وقت سابق، قال وزير الديوان الأميري إن أمير الكويت كان قد "دخل المستشفى إثر وعكة صحية لتلقي العلاج وإجراء فحوصات طبية".

من جانبها، حذرت النيابة العامة الكويتية من اتخاذ "إجراءات حازمة وتحريك دعوى جزائية ضد كل فرد أو مجموعة أو منصة أو وسيلة إعلامية أو إذاعة أو أي جهة تنشر أو تتناول ما يتعلق بصحة الأمير أو ترتيب بيت الحكم".

وقال البيان إنه تم رصد عدد من الشائعات والأكاذيب حول صحة أمير البلاد، أو ما يتعلق بترتيبات بيت الحكم، وذلك في وسائل إعلام، ولدى أفراد في مواقع التواصل المرئية والمسموعة والمقروءة.

كما أكد البيان أن مروجي الشائعات اتخذوا من سلاح الكلمة أداة لنفث السموم داخل المجتمع، متذريعن بحجة واهية تتمثل في حرية التعبير وسلامة النوايا والخوف على مصلحة الوطن، متناسين أن أضرار الشائعات تفوق الطاعون المستعر، طبقا للوكالة الكويتية.

