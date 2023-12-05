اليونيسف: وضع الأطفال فى غزة مأساوى.. وملايين الأشخاص نزحوا من القطاع

قال جيمس إلدر، المتحدث باسم منظمة "اليونيسف"، إن الوضع بالنسبة للأطفال في غزة مأساوي وملايين الأشخاص نزحوا من القطاع، مؤكدًا أنه يجب أن يتوقف قصف الاحتلال الإسرائيلي على الأطفال في غزة فورًا.



وأضاف المتحدث باسم منظمة "اليونيسف"، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنه يجب على كافة الأطراف احترام القانون الدولي، وأن يتم وقف إطلاق النار فورًا في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن تلك الحرب لا تقتل إلا الأطفال.

وأوضح إلدر، أنه يجب على الأطراف التي لديها نفوذ العمل على وقف الحرب في غزة وإنقاذ أطفال فلسطين حتى تنتهي معاناتهم.

