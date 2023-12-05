لأول مرة.. ذوو الإعاقة البصرية يصوّتون في انتخابات الرئاسة بالخارج

تابع الائتلاف المصري لحقوق الإنسان تصويت المصريين بالخارج أيام 1و2 و3 ديسمبر 2024، حيث فتحت 137 سفارة وقنصلية مصرية في 121 بلدًا أبوابها لاستقبال الناخبين من أجل اختيار رئيس للبلاد وبدأت اللجان أعمالها من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة.

أسفرت متابعة الائتلاف المصري لسير العملية الانتخابية للمصريين بالخارج الآتي:

• انتظام سير عملية الاقتراع في مواعيدها المحددة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، وعدم وجود ثمة مشاكل أو عوائق من أي نوع لسير العملية الانتخابية خارج البلاد.

• العملية الانتخابية شهدت إقبالاً متزايدًا ملحوظًا من الناخبين، خاصة في ثاني وثالث أيام الانتخابات، وحرص المصريين المقيمين بالخارج بالتوافد بأعداد كبيرة رغم الظروف المناخية السيئة في بعض الدول.

• وضح جليًا الجهد المبذول من قبل السفارات المصرية بالخارج لإنجاح عملية تصويت المصريين بالخارج والتسهيل على الناخبين.

•شهد التصويت بأعداد كبيرة في كل من السعودية والكويت والإمارات والاصطفاف بأعداد كبيرة طوال 3 أيام.

• شهدت لجان التصويت بالخارج، ولأول مرة اقتراع الأشخاص ذوى الإعاقة البصرية فى الانتخابات من خلال ورقة تصويت بطريقة برايل، بخلاف الإجراءات التوعوية والإرشادية للأشخاص أصحاب الإعاقات السمعية من خلال النموذج الإرشادي المصور بلغة الإشارة لآلية عملية الاقتراع،وتم توفير الإمكانيات اللازمة لأصحاب الإعاقات الحركية لتسهيل عملية الإدلاء بأصواتهم.

• وجود زيادة ملحوظة بالحضور في دبي ومسقط والدوحة وميلانو وسيدني وملبورن بأستراليا وكذلك مدينة جينيف بسويسرا

• اشتكى بعض المصريين في الخارج من بعد المسافة بين لجان الاقتراع وأماكن سكنهم وأعمالهم مما يكلفهم وقتًا كبيرًا للوصول إليها، مطالبين بإعادة العمل بالتصويت عن طريق البريد الذي كان معمولا بة في السابق

• وجود شكوى من قبل حملة المرشح فريد زهران تم تقديمها للهيئة الوطنية للانتخابات في اليوم الثاني لقيام بعض الأشخاص بالدعاية للمرشح عبد الفتاح السيسي أمام اللجان وقامت الهيئة الوطنية بالرد علي الشكوى بان هذا يمثل مظاهر احتفالية وليس دعاية انتخابية.

لعب الإعلام المصرى دورًا بارزًا ربما لأول مرة في تغطية واسعة وعبر البث المباشر على مدار الساعة لعمليات تصويت المصريين بالخارج في الدول العربية والأجنبية.

شهدت بعض الدول إقبالاً متوسطًا، بسبب أعداد الجالية المصرية فيها ومنها نيجيريا.