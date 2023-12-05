"كمل بصوتك.. وقم بواجبك".. "شباب المصريين بالخارج" يطلق مبادرة لحث المواطنين بالداخل على المشاركة فى الانتخابات

أطلق اتحاد شباب المصريين بالخارج، برئاسة الدكتور محمود حسين، مبادرة "قمنا بواجبنا لمصر.. كمل بصوتك.. وقم بواجبك"، وذلك لحث المواطنين داخل البلاد بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية والتصويت لصالح الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وقال الدكتور محمود حسين، رئيس الاتحاد، في بيان صحفي، إن الجاليات المصرية قدمت درسًا كبيرًا في الوطنية والالتفاف حول القيادة السياسية، وهو ما وضع المواطنين بالداخل أمام مسئولية كبيرة، وهي الحفاظ على ذلك العرس الوطني، وضرورة المشاركة بكثافة أيام 10 و12 و13 ديسمبر الجاري.

وأكد "حسين" أن أعضاء الاتحاد، البالغ عددهم 3 آلاف شاب، لم ينته دورهم في العملية الانتخابية ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي بانتهاء انتخابات المصريين في الخارج، ولكنهم مستمرون في أداء دورهم الوطني لرد الجميل للرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك من خلال تلك المبادرة التي تهدف إلى التحرك بين أبناء الجاليات في مختلف دول العالم، وحثهم على التواصل مع ذويهم بالداخل من أجل مشاركتهم في الانتخابات.

وأوضح أن الاتحاد سيقوم بالتنسيق مع الحملة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي، برئاسة المستشار محمود فوزي، في عقد عدد من اللقاءات مع أبناء الجالية المصرية في الخارج، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ومطالبتهم باستكمال دورهم الوطني وتوعية ذويهم بالداخل على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتصويت لصالح الرئيس عبدالفتاح السيسي.



استكمال الدور الوطني

من جانبه، قال النائب سيد سمير، نائب رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، إن جميع أعضاء الاتحاد حريصون على استكمال دورهم الوطني والعمل على التحرك بقوة بين المواطنين بالداخل، لحثهم على المشاركة الإيجابية في انتخابات الرئاسة، وذلك من أجل أن تصل رسالة للعالم كله أن الشعب المصري ملتف حول قيادته السياسية.

وفي سياق متصل، قال علاء ثروت، عضو اتحاد المصريين بالخارج، إن المصريين سيضربون المثل في المشاركة في أهم استحقاق انتخابي، وسيعطون انطباعًا إيجابيًا عن أبناء الدولة المصرية وحرصهم على المشاركة فى التنمية الشاملة وبناء مصر الحديثة ومضاعفة المشروعات القومية العملاقة التى انطلقت فى السنوات الأخيرة وشهد لها وبها العالم أجمع.

فيما أكد أمجد المناوي وشريف النسيري، منسقا الاتحاد بالمملكة العربية السعودية، أنه سيتم بدءًا من اليوم التواصل مع روابط الجالية المصرية في السعودية، للعمل على توعية ذويهم بضرورة المشاركة الإيجابية، لاستكمال الدور الوطني الذي بدأه المصريون بالخارج بالتصويت بكثافة في انتخابات الرئاسة.

بينما أكد أحمد أبوعجيلة ومحمد حافظ، منسقا شباب المصريين بالخارج بدولة الإمارات، أن التحديات الحالية التي تواجه البلاد كانت دافعة للمصريين بالخارج على التصويت في الانتخابات الرئاسية، بهدف اختيار قائد البلاد في الفترة المقبلة يكون قادرًا على مواجهة تلك التحديات سواء الأمنية أو الاقتصادية.

وأكدا أن أبناء الجالية المصرية بالإمارات متواصلون في دعمهم للرئيس عبدالفتاح السيسى، من خلال حث ذويهم داخل البلاد على المشاركة الإيجابية في انتخابات الرئاسة.

من جانبه، دعا أحمد بدوي، منسق الاتحاد في دولة سويسرا، المصريين بالداخل لاستكمال ذلك العرس الديمقراطى في الانتخابات الرئاسية بالداخل أيام ١٠ و١١ و١٢ ديسمبر المقبل، مشيرًا إلى ثقته في احتشاد المواطنين أمام اللجان، لدعم وطنهم والحفاظ عليه من أى مخاطر تهدد أمنه واستقراره.

أما محمد شحاتة، منسق الاتحاد في دولة قطر، فأكد أن أبناء الجالية المصرية بقطر حريصون على رد الجميل للرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي قدم للمصريين بالخارج ما لم يقدمه أي رئيس آخر، موضحًا أن أبناء الجالية فتحوا قنوات اتصال مع ذويهم، لحثهم على استكمال دور المصريين بالخارج والمشاركة بكثافة في انتخابات الرئاسة.