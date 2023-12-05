مواطن سعودى: الرئيس عبدالفتاح السيسى أحدث طفرة سريعة فى مصر (فيديو)

تقف مصر على أعتاب مرحلة جديدة خلال مطلع العام الجديد 2024، مع انطلاق الانتخابات الرئاسية واختيار المصريين لرئيسهم لفترة جديدة وطموحات وآمال كبيرة.

وقال عبدالعزيز محمد، مواطن سعودي: "الرئيس عبدالفتاح السيسي أحدث طفرة كبيرة في مصر من إنجازات ومشاريع كبيرة لصالح الشعب المصري العظيم ومصر أم الدنيا، التي تقف بجانب جميع الشعوب العربية".

وطالب الشعب المصري بالمشاركة في الانتخابات، لتجديد ثقة الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، لاستكمال المسيرة العظيمة التي حققها في مصر.

وأكد عدد كبير من المواطنين على دعمهم الكامل للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسي، لاستكمال مسيرة الإنجازات العظيمة التي حققها، وأعلنوا عن دعمهم وتأييدهم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية للتنمية فى ربوع مصر.

الانتخابات الرئاسية

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد 8 ديسمبر المقبل؛ ليكون الصمت الانتخابي عقب الدعاية الانتخابية للمرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والرموز الانتخابية التي سيستخدمها المرشحون بالسباق الرئاسي، وذلك وفقًا للجدول الزمني للإجراءات الانتخابية التي حددته الهيئة.

وتبدأ فترة الصمت الانتخابي قبل يومين من تاريخ الاقتراع، الذي يبدأ من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 9 مساء، خلال ثلاثة أيام 10 و11 و12 ديسمبر 2023.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وحمل قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن القائمة النهائية للمرشحين رقم 28 لسنة 2023، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية.

وتضمنت القائمة النهائية للمرشحين كلًا من: عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي، وشهرته عبدالفتاح السيسى رمز النجمة رقم 1 في استمارة الانتخابات، ومحمد فريد سعد زهران، وشهرته فريد زهران رمز الشمس قم 2، وعبدالسند حسن محمد يمامة وشهرته عبدالسند يمامة رمز "النخلة" رقم 3، وحازم محمد سليمان محمد عمر وشهرته حازم عمر رمز "السلم" رقم 4.