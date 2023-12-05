الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الدولية للصليب الأحمر: ارتفاع أعداد الشهداء والجرحى نتيجة استمرار عدوان الاحتلال

الشهداء
الشهداء

قال هشام مهنا متحدث اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن من فقدوا أرواحهم في قطاع غزة تجاوز الحد طبقًا لإحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية، حيث وصل عدد الشهداء لأكثر من 15 ألف شهيد، ووصل عدد الجرحى تجاوز الـ 40 ألف، وهي نتيجة مؤسفة نظرًا لاستمرار الأعمال العدائية في القطاع.  

وأضاف "مهنا" خلال لقائه على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، أن ما نشهده الآن في جنوب قطاع غزة، تحديدًا منطقة خان يونس هو تحولها لما شهدناه في شمال غزة على مدار الأسابيع الماضية.

نشهد ازدياد رقعة الصراع والقتال

ولفت متحدث اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى أننا نشهد ازدياد رقعة الصراع والقتال، وارتفاع هائل في صفوف المدنيين الذين فقدوا أرواحهم، وهناك 5 مستشفيات فقط في المحافظات الجنوبية التي نزح فيها قرابة مليون و800 ألف مواطن الآن.

وتابع: “هذه المستشفيات غارقة في استيعاب الجرحى والمصابين، إضافة إلى آلاف الأسر النازحة، وأيضًا الملاجيء تشهد أوضاع لا إنسانية وبائسة جدًا، وهناك الآلاف من الأسر التي نزحت على مدار الأيام القليلة التي مضت، ولم يحصلوا بعد على فرصة للحصول على مركز إيواء”. 

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