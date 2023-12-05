"الشجاعية".. "القاهرة الإخبارية" تستعرض معلومات حول أكبر أحياء غزة

استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، في تقرير، اليوم الثلاثاء، معلومات حول حي الشجاعية الذي يقع بقطاع غزة.

معلومات عن حي الشجاعية:

يعد أحد أكبر أحياء مدينة غزة ويسكنه أكثر من 110 آلاف نسمة.

سمى "الشجاعية" نسبة إلى شجاع الكردي الذي استشهد في معركة بين الأيوبيين والصليبيين.

يقع شرق مدينة غزة وينقسم إلى قسمين الشجاعية الجنوبية والشمالية.

يمتاز بأنه منطقة تجارية فيها كل الأشكال التجارية والورش.

يوجد به أكبر سوق متخصص في الملابس والسلع المنزلية بالمدينة.

من آثاره "جامع المحكمة" الذي دمر في القصف الإسرائيلي عليه عام 2014.

شهد مجازر واجتياحات متكررة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.