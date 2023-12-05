الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 100 حالة تعدي على أراض زراعية بالمنيا

إزالة تعديات ومخالفات
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

كثفت الوحدات المحلية لمراكز محافظة المنيا من حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

كان المحافظ قد شدد على رؤساء الوحدات المحلية بالاستمرار في تنفيذ الحملات الميدانية لمتابعة الحالة العامة داخل المراكز والقرى، ورصد كافة حالات التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك للقضاء على عشوائية البناء، وإزالة التعديات والتصدي بكل حسم وتطبيق القانون على المخالفين.

وتمكنت الوحدات المحلية بـمركزي  (بنى مزار ـ مطاي) شمال المحافظة، من إزالة 64 حالة تعد منها 44 حالة تعد في بمركز بني مزار بقريتي (أبوجرج – الحسينية-شلقام) والأحياء الرئيسية بالمدينة وغلق ورشة بدون ترخيص، و20 حالة تعد بقريتي (بردنوها - أبو عزيز) وحي غرب وشمال مدينة مطاي، وذلك خلال حملات مكبرة لإزالة التعديات ومخالفات البناء بدون ترخيص وتم التعامل الفوري والإزالة في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين والمخالفين.


وفي مركزي سمالوط والمنيا، نظمت الوحدات المحلية حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأرض الزراعية والتصدي لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص  حيث أسفرت الحملات عن إزالة 36 حالة تعد بالبناء المخالف منها 26 حالة تعد بقرية دفش التابعة للوحدة المحلية لقرية قلوصنا وحي شمال مركز سمالوط، إلى جانب إزالة 10حالات تعد على أرض زراعية بمركز المنيا بقرى (نزلة حسين ـ البرجاية - بني محمد سلطان - تله) وإزالة دور تاسع علوي لتجاوز قيود الارتفاع بحي شمال مدينة المنيا.

وأكد اللواء هاني بدوي، رئيس مركز ومدينة المنيا، أن التعديات ومخالفات البناء يتم رصدها من خلال منظومة المتغيرات المكانية وفرق الرصد الميداني، ويتم التعامل معها في المهد وإزالتها علي الفور.

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المنيا إزالة 100 حالة تعدي حملات مكبرة مراكز المنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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