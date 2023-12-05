الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 10 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بطريق بورسعيد دمياط

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

أصيب 10 أشخاص بمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، إثر حادث انقلاب ميكروباص على طريق بورسعيد دمياط.

واستقبل مستشفى السلام بورسعيد كلا من: بدرية أحمد رضا، وحماده سعد مسعد، وهند السعيد الموافي، ورحاب السيد مراد، مصابين بكدمات وسحجات، كما استقبل مستشفى الزهور المركزي كل من: منى رمزي محمد، وهناء السيد احمد ابو زيد ويوسف أيمن حلمي متولي، و3 آخرين جاري التعرف على هويتهم، مصابين بكدمات وسحجات بأجزاء متفرقة من الجسم، نتيجة حادث انقلاب ميكروباص على طريق بورسعيد دمياط.

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مصرع 7 أشخاص وإصابة 20 آخرين فى انقلاب أتوبيس بالمنيا

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إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم أمام قرية منشأة عبدالنبى بالدقهلية

جارى تقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصابين واتخاذ الإجراءات اللازمة.

انقلاب ميكروباص طريق بورسعيد دمياط إصابة 10 أشخاص بورسعيد حادث انقلاب ميكروباص

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