إصابة 10 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بطريق بورسعيد دمياط

أصيب 10 أشخاص بمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، إثر حادث انقلاب ميكروباص على طريق بورسعيد دمياط.

واستقبل مستشفى السلام بورسعيد كلا من: بدرية أحمد رضا، وحماده سعد مسعد، وهند السعيد الموافي، ورحاب السيد مراد، مصابين بكدمات وسحجات، كما استقبل مستشفى الزهور المركزي كل من: منى رمزي محمد، وهناء السيد احمد ابو زيد ويوسف أيمن حلمي متولي، و3 آخرين جاري التعرف على هويتهم، مصابين بكدمات وسحجات بأجزاء متفرقة من الجسم، نتيجة حادث انقلاب ميكروباص على طريق بورسعيد دمياط.

جارى تقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصابين واتخاذ الإجراءات اللازمة.