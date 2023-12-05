محافظ الجيزة يشيد بفعاليات مهرجان "إبداع"

أشاد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بفعاليات النسخة الـ12 من مهرجان "إبداع" والذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، للاهتمام بالشباب واكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم.

وقال محافظ الجيزة إن المهرجان الذي بدأت فعالياته أكتوبر الماضى وتستمر حتى أبريل 2024 يجري انعقاده داخل الجامعات المصرية بالمجالات الأدبية والعلمية والفنية، والذى يمكن الشباب من طلاب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة من الاستفادة بفعاليات وفقرات المهرجان والتى ستتضمن تكريمًا للفائزين وفرصًا لتنمية وتطوير مهاراتهم على أيدى متخصصين.

ودعا المحافظ الشباب من أبناء المحافظة للمشاركة والاستفادة من المهرجان للإعلان عن مواهبهم ومهاراتهم واستثمار الفرصة لعرضها على الجمهور وتقييمها من خلال لجان التحكيم والإشراف التابعة للمهرجان.

ويمكن للراغبين فى التعرف على فعاليات المهرجان وشروط المشاركة، الاطلاع على صفحة المهرجان على موقع التواصل الاجتماعى Facebook من خلال الرابط التالى:-

https://www.facebook.com/ibda3.6?locale=ar_AR

وكان أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أنه يتم إجراء متابعات ميدانية للوقوف على مستوى النظافة وجهود رفع المخلفات والتراكمات، بشكل دوري بكافة قطاعات المحافظة، وتقييم دوري لأداء الأحياء والمراكز والمدن، وتعاملهم الفوري مع ملف النظافة، ورفع المخلفات للوصول إلى المستوى المطلوب، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

تحسين مستوى النظافة أسفل الطريق الدائري بالهرم

وكلف اللواء أحمد راشد حي الهرم وهيئة النظافة والتجميل برفع كافة المخلفات والرتش وتحسين مستوى النظافة أسفل الطريق الدائري كفرغطاطي في المنطقة المحصورة ما بين المنصورية وطريق الإسكندرية الصحراوي والمنطقة ما بين المنصورية وشارع اللبيني.

واطلع المحافظ على جهود الحملات التي أسفرت عن رفع ١٠٨٠ طنًا من المخلفات الصلبة، والرتش في المناطق المشار اليها وذلك من خلال ٦٠ نقلة بالسيارات والمعدات ضمن أعمال التطوير الشاملة التي يشهدها القطاع بحي الهرم.

وشدد المحافظ على رئيس الحي بالمتابعة الدورية للمنطقة، للتأكد من عدم تجمع المخلفات بها مجددًا، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من رفع كافة المخلفات، وتمهيد الطريق أمام حركة المواطنين والمركبات، مؤكدًا التعامل الفوري حال رصد المخلفات أو تراكمات، لما لملف النظافة من أهمية، سواء على المستوى البيئي أو الصحي أو الجمالي.