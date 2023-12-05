مدير عام الترميم بـ"الآثار" يكشف تفاصيل افتتاح الدرج العظيم بالمتحف الكبير

تحدث الدكتور عيسى زيدان، مدير عام الترميم ونقل الآثار بـالمتحف المصري الكبير، عن افتتاح عدد من مناطق المتحف المصري الكبير، قائلًا إن الدرج العظيم هو إحدى قاعات العرض الذي يتميز ويتفرد بها المتحف المصري الكبير عن أي متحف في العالم كله.

وأضاف "زيدان" عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم، أن الدرج العظيم تعرض عليه مجموعة من أفضل وأضخم القطع الأثرية التي تجسد روائع الفن في الحضارة المصرية القديمة، والتي تبدأ من عصر الدولة القديمة وعصر الدولة الوسطى والدولة الحديثة والعصر اليوناني الروماني.

عرض مجموعة متميزة من تماثيل الملوك

ولفت مدير عام الترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، إلى أن الدرج العظيم يتحدث عن قصة في الحضارة المصرية القديمة من أفضل روائع الفن، وإضافة إلى 4 موضوعات رئيسية يتم فيها عرض مجموعة متميزة من تماثيل الملوك مثل الهيئة الملكية، وكيف كان الملك يتم تصويره في العصور القديمة، وأهم تماثيل هذه المجموعة تماثيل للملوك سيتي الأول وسنوسرت وحتشبسوت وأمنحتب الثالث.

وتابع: "بعد الصعود على الدرج نجد أماكن العبادة عند المصري القديم، فهذه الأماكن كانت تقع على عاتق الملوك مباشرة، ومن خلال هذا الموضوع نعرض مجموعة متميزة جدًا من الأعمدة المصنوعة من الجرانيت لعدد من الملوك في عصر الدولة القديمة وتمثالين للملك أمنمحات وغيرها".