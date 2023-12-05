الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الإحصاء": 10٪ زيادة في أعداد رؤوس الماشية عام 2022

الماشية
الماشية

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، النشرة السنوية لإحصاءات الثروة الحيوانية عام 2022، والتى يرصد خلالها كافة المؤشرات المتعلقة بأعداد رؤوس الماشية الحية بمختلف أنواعها وكمية اللحوم المذبوحة وكذلك إنتاج مصر من الدواجن والبيض.

الإحصاء: 153 ألف كم إجمالي أطوال شبكة الطرق في مصر عـام 2021/2022

أعداد رؤوس الماشـية الحية 

وفى هذا الصدد، بلغت أعداد رؤوس الماشـية الحية (أبقار- جاموس - أغنام – ماعز- جمال) 3‚8 مليون رأس عام 2022 مقابـل 7.5 مليون رأس عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 10.0٪.

فيما بلغ إجمالي أعداد رؤوس الماشية والحيوانات المذبوحة 4.6 مليون رأس عام 2022 مقابل 4.2 مليون رأس عام 2021 بنسـبة زيادة قدرها 10.2٪.

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كمية لحوم الماشية المذبوحة

وقدرت كميـة لحوم الماشية من المذبوحات 803 ألف طن عام 2022 مقابل 726 ألف طن عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 10.6٪، وبلغ الوزن التقديري للإنتاج المحلي من اللبن الخام 6.7 مليون طـن عام 2022 مقابـل 6.2 مليون طـن عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 8.2٪. 

كمية لحـوم الطيـور والدواجن  

فيما بلغت كمية لحـوم الطيـور والدواجن 2.0 مليون طــن (وزن قائم) عام 2022 مقابل 2.5 مليون طن عـام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 8‚19٪  ويرجع ذلك الي ارتفاع أسعار الاعلاف.

ومبلغ المحصول السنوي من البيض 15.3 مليار بيضة عـام 2022، مقابل 16.4مليار بيضـة 
عام 2021بنسبة انخفاض قدرها 6.4٪، بلغت كمية إنتاج العسل 3.7 ألف طن عــام 2022 مقابل 4.2 ألف طن عام  2021 بنسبةانخفاض قدرها 10.8٪.

تجدر الإشارة إلى أن تلك النشرة تسهم فى رسم صورة كاملة عن حجم الثروة الحيوانية والداجنة محليًا، بما يساعد على قياس حجم الانتاج المحلي إلى الاستهلاك ورصد حدوث أي تغيرات فى تلك المعادلة. 

الاحصاء الثروة الحيوانية الماشية الحية الطيور الدواجن إنتاج العسل

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