الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الإنتاج الحربى يستقبل مسئولًا بإدارة المشتريات الدفاعية بكوريا الجنوبية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، كانج هوان سيج، نائب وزير برنامج إدارة المشتريات الدفاعية "DAPA" بكوريا الجنوبية، بجناح الوزارة بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "EDEX 2023" المقام بمركز مصر للمعارض الدولية في الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأشاد محمد صلاح بالمشاركة الفعالة للجانب الكوري الجنوبي بمعرض "EDEX 2023"، مشيرًا إلى أنه تمت خلال اللقاء مناقشة محاور التعاون الثنائي بعدد من مجالات التصنيع المشترك من منطلق إيمان الجانبين بأهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات، والتي تعود بالمنفعة المشتركة على كل الطرفين فى ظل التقارب فى وجهات النظر بين القيادة السياسية بالدولتين، والتى تشهد تطورًا فى دفع العلاقات الثنائية فى الوقت الراهن.

وجرى الإشارة إلى أن هذا اللقاء يأتي امتدادًا لسلسلة اللقاءات التي جمعت مسئولي الجانبين لبحث أوجه تعزيز التعاون الثنائي، والتي كان آخرها اللقاء الذي جمع بين المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور إيوم دونغوان وزير برنامج إدارة المشتريات الدفاعية "DAPA" بشهر أكتوبر الماضي، على هامش مشاركة الوزير محمد صلاح بمعرض "ADEX 2023" بكوريا الجنوبية، وهو ما يعكس وجود رغبة حقيقية مشتركة لتفعيل تعاون مثمر بين الجانبين.

تنظيم "EDEX 2023" يعكس ثقل ومكانة مصر

من جهته، أشاد كانج هوان سيج، نائب وزير برنامج إدارة المشتريات الدفاعية "DAPA" بكوريا الجنوبية، بما شاهده من معروضات بجناح وزارة الإنتاج الحربى، مثنيًا على سعي الوزارة الدائم لتطوير منتجاتها وتصنيع منتجات جديدة بالاستعانة بالبحث العلمي، وكذا سعيها لتوطين أحدث التكنولوجيات التصنيعية داخل شركاتها التابعة، كما أشاد "هوان سيج" بالتنظيم المتميز لمعرض "EDEX 2023"، والذي يعكس ثقل ومكانة الدولة المصرية، مؤكدًا على عمق علاقات التعاون مع الجانب المصري بمختلف مجالات التصنيع، معربًا عن سعادته بالمشاركة في معرض "EDEX 2023"، نظرًا لكونه حدثًا عالميًا يستقطب كبرى الشركات العالمية المصنعة للأنظمة الدفاعية العسكرية، لافتًا إلى أن المشاركة في المعرض تعد فرصة هامة للاطلاع على أحدث ما توصلت إليه الدول المشاركة في المعرض من تكنولوجيات حديثة في مجال الأنظمة الدفاعية.

بدوره، أوضح محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن "EDEX 2023" يمثل فرصة وتجمعًا دوليًا لتبادل الرؤى والخبرات في مجالات الدفاع والتسليح (البرية- البحرية- الجوية)، وتسعى وزارة الإنتاج الحربي من خلاله إلى عقد شراكات استراتيجية مع مختلف الشركات العالمية المتخصصة في مختلف مجالات التصنيع العسكرية.

ى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي كانج هوان سيج نائب وزير برنامج إدارة المشتريات كوريا الجنوبية

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