الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

غدًا.. حازم عمر يعقد مؤتمرًا جماهيريًا لمناقشة مشكلات قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا

حازم عمر
حازم عمر

تعقد الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، غدًا الأربعاء، مؤتمرها الجماهيري الرابع في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بملاعب مدارس جمعية الشبان العالمية بمدينة بنها.

وقالت الحملة في بيان لها إن المؤتمر الرابع سيناقش أبرز المشاكل التي تواجه المواطنين في محافظات قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وأيضًا طرح ومناقشه الحلول التي يقدمها البرنامج الانتخابى للمرشح لهذه المشكلات.

ويحضر هذا المؤتمر قيادات ونواب حزب الشعب الجمهوري، وبعض الرموز الوطنية والقيادات الشعبية بمحافظات قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا.

حازم عمر الشعب الجمهوري جمعية الشبان العالمية بنها المواطنين حزب الشعب الجمهوري

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