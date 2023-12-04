الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حملة المرشح الرئاسى حازم عمر تعقد لقاءً مع أعضاء لجنة الشئون الصحية بـ"الشعب الجمهورى"

الحملة الانتخابية
الحملة الانتخابية للمهندس حازم عمر

عقدت اليوم، الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي المهندس حازم عمر، لقاءً تنظيميًا مع أعضاء لجنة الشئون الصحية المركزية لحزب الشعب الجمهوري، بمقر الأمانة المركزية للحملة بالقاهرة الجديدة.

جاء هذا بحضور اللواء محمد صلاح أبوهميلة، الأمين العام للحزب- المنسق العام للحملة الانتخابية، والنائب مكرم رضوان، رئيس لجنة الشئون الصحية المركزية، والوكلاء، وأمناء السر للجنة الشئون الصحية بجميع محافظات الجمهورية.

بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية للنائب مكرم رضوان، رحب فيها بالحضور من لجنة الشئون الصحية، مشيرًا إلى أن اللجنة سيكون لها دور في الاستعداد للعملية الانتخابية، مثلها مثل باقي لجان وأمانات الحزب، لا سيما أنهم سيكونون هم حلقة الوصل بين المواطن والحملة المركزية.

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من جانبه، أوضح اللواء أبوهميلة خطة الاستعداد للمرحلة النهائية للانتخابات الرئاسية المقبلة، فضلًا عن عرض ومناقشة البرنامج الانتخابي الخاص بالمهندس حازم عمر، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهم النقاط التي يتضمنها البرنامج، والتي تهم الشارع المصري.

تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة لقاءات يومية، تقوم بها حملة المرشح الرئاسي مع مختلف الأمانات النوعية بالأمانة المركزية، والمحافظات، على مدار فترة الدعاية الانتخابية، وحتى فترة الصمت الانتخابي، بغرض تلقي الاستفسارات والتساؤلات لتعظيم فعالية أداء الحملة في التواصل مع المواطنين.

لحملة الانتخابية حازم عمر الشعب الجمهوري القاهرة الجديدة محمد صلاح أبوهميلة النائب مكرم رضوان

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