الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الليلة.. المرشح الرئاسي حازم عمر ضيف كلمة أخيرة مع لميس الحديدي

المرشح الرئاسي حازم
المرشح الرئاسي حازم عمر

يحل الليلة المرشح الرئاسي حازم عمر، ضيفًا على برنامج " كلمة أخيرة "، مع الإعلامية لميس الحديدي  على قناة ON.

تعد هذه هي آخر حوارات سيجريها المرشحون قبل تصويت الناخبين فى الداخل والمتوقع أن يبدأ يوم 10 ديسمبر لثلاثة أيام، بينما ينتهى تصويت الخارج الأحد 3 ديسمبر.

برنامج “كلمة أخيرة” تقدمه الإعلامية لميس الحديدي من السبت إلى الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.
https://www.facebook.com/KelmaAkhira/videos/296333846721768/

الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي حازم عمر

ونظمت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عن حزب الشعب الجمهوري المهندس حازم عمر بمحافظة الجيزة، تزامنا مع اليوم العالمي لذوي الهمم، حفلا لإسعاد مئات الأطفال من ذوي الهمم.

وأقيم الحفل في مركز قادرون باختلاف الكائن في مركز أوسيم بالجيزة برعاية النائب طارق الطويل، عضو مجلس النواب، أمين مساعد حزب الشعب الجمهوري لقطاع شمال الجيزة.

كما نظمت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي حازم عمر بالجيزة، ندوة تدريبية وتثقيفية لذوي الهمم بمقر حزب الشعب الجمهوري بمحافظة الجيزة، والتي شهدت حضورا مميزا لذوي الهمم، وبحضور الدكتورة إحسان حسين مسئول إدارة شئون ذوي الهمم بالحملة الانتخابية بالمحافظة، عمار شعبان مسئول بالإدارة، الدكتور جمال الريدي، الدكتور عصام بهي مسئولي إدارة الوعي السياسي بالحملة.

وشهدت الندوة والحفل حضورا مميزا من قيادات الحملة الانتخابية بالمحافظة برئاسة المستشار تامر عويان، المستشار أحمد حبيب، أمين عام الحزب بالمحافظة، النائب طارق الطويل، عضو مجلس النواب، النائبة ابتهاج الطوخي من قيادات الحزب بالمحافظة، الأستاذة الدكتورة عبير الشربيني، مسؤول إدارة الإعلام والاتصالات التسويقية بالحملة، الدكتور عبدالخالق فؤاد، هاني معن، مي فريد مسئول لجنة المحليات بالحملة الانتخابية بالمحافظة، الدكتورة نجلاء البيومي، وائل حلاوة، سيد الطويل.

الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي حازم عمر المرشح الرئاسي حازم عمر ضيف في كلمة أخيرة مع لميس الحديدي المرشح الرئاسي حازم عمر كلمة أخيرة مع لميس الحديدي لميس الحديدى

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