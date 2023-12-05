بورصة السلع تطلق جلستها الـ99 غدا لتداول القمح

تعقد البورصة المصرية للسلع، غدًا الأربعاء 16 ديسمبر، جلستها رقم 99 للتداول على سلعة القمح المستورد لصالح مطاحن القطاعين العام والخاص، لتوفيره بسعر عادل.

وتخصص البورصة المصرية للسلع جلساتها يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع للتداول على سلعة القمح المستورد، بهدف إتاحة السلع الاستراتيجية بسعر مناسب.

وتطرح وزارة التموين ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، القمح المستورد لمطاحن القطاعين العام والخاص، بشكل دوري عبر منصة البورصة المصرية للسلع، بسعر 12 ألف جنيها للطن.

وأكدت وزارة التموين انتهاء الجلسة رقم (98) للبورصة المصرية للسلع على سلعةالقمح المستورد الأحد الماضي بنجاح،مع استمرار الطرح على التوالي لسلعة القمح المستورد.

وقامت الهيئة العامة للسلع التموينية بطرح كمية 5،000 طن قمح مستورد للبيع لمطاحن القطاع الخاص والعام بسعر 12،000 جنيها مصريا للطن الواحد عن طريق منصة البورصة المصرية للسلع.

يذكر أنه جرى تنفيذ 42 عملية شراء بالفعل بإجمالي كمية قدرها 4،093.056 طن، وقد بلغ عدد طلبات الشراء التي تم تسجيلها على منصة البورصة المصرية للسلع 96 طلب، بإجمالي كمية قدرها 14،966.400 طن

الجراحي رئيسا تنفيذيا للبورصة المصرية للسلع

وكان قد قرر مجلس إدارة البورصة المصرية للسلع برئاسة إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، تكليف حسام الجراحي بمنصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبورصة المصرية للسلع.

يذكر أن الجراحي شغل عدة مناصب منها العضو المنتدب لشركة البورصة المصرية القابضة لتنمية الأسواق المالية حتي نوفمبر 2023، كما أنه شغل عدة مناصب بالبورصة المصرية للأوراق المالية خلال فترة عمله منذ 2010 حتى ديسمبر 2022 في مختلف القطاعات منها قطاعات الرقابة على التداول والعضوية والمكتب الفني.

ويتمتع حسام الجراحي بخبرة واسعة في مجال الاستثمار وأسواق المال تبلغ أكتر من 30 عاما، حيث عمل لمدة 5 أعوام مديرعمليات البنك المصري الأمريكي، والذي انتقل بعدها للعمل في منصب عضو منتدب لفروع شركة دلتا رسملة للوساطة في الأوراق المالية منذ عام ١٩٩٧.