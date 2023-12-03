البورصة المصرية للسلع تطلق جلستها الـ98 للتداول على القمح المستورد

تطلق البورصة المصرية للسلع جلستها رقم 98 اليوم الأحد، الموافق 3 من ديسمبر الجاري، وذلك للتداول على سلعة القمح المستورد لصالح مطاحن القطاعين العام والخاص.

وكانت وزارة التموين، أكدت انتهاء الجلسة رقم (97) للبورصة المصرية للسلع الأربعاء الماضي، وتم التداول على القمح المستورد مع استمرار الطرح على التوالي بنجاح.

طرح القمح بالبورصة بسعر 11،400 جنيها

كما أشارت البورصة المصرية للسلع، إلى أن الهيئة العامة للسلع التموينية قامت بطرح كميات من القمح المستورد للبيع لمطاحن القطاع الخاص والعام بسعر 11،400 جنيها مصريا للطن الواحد عبر منصتها الإلكترونية.

وتهدف البورصة المصرية للسلع، إلى طرح السلع الاستراتيجية عبر منصاتها، لتقليل حلقات تداول السلع بين المزارعين والمنتجين وصولا إلى يد المستهلك، مما له أثر إيجابي على أسعار السلعة للمستهلك النهائي.

ويستطيع البائع سواء كان "مزارع أو تاجر أو منتج" أن يقوم بإيداع السلع داخل المخازن المعتمدة من قبل وزارة التموين، وذلك بعد تصنيفها وإعطاء درجة لجودتها، حتى يتم تداولها مباشرة عبر المنصة الإلكترونية للبورصة المصرية للسلع، والتي بدورها تعرض الكميات المتاحة من كل سلعة على شاشات البورصة لتتحكم في آليات وقوى العرض والطلب بين البائع والمشتري في تحديد سعر تلك السلع لصالح المستهلك.

وينعكس طرح السلع للتداول عبر منصة البورصة المصرية للسلع بشكل إيجابي على أسعار السلع والمنتجات، أيضا يساهم في الحد من احتكار التجار وعدم المغالاة في الأسعار، نتيجة تقليل حلقات التداول ومنع كثرة الوسطاء الذى يتسبب في ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه.

تداول السكر بالبورصة المصرية للسلع للحد من ارتفاع الأسعار

في إطار الحرص على توفير السلع بالأسواق، تعقد البورصة المصرية للسلع اليوم الخميس جلسة جديدة للتداول على سلعة السكر الأبيض لصالح شركات تجارة السكر وشركات التعبئة حيث تهدف البورصة الى تقليل حلقات تداول السلع للحد من ارتفاع الأسعار وتوفير المنتج بسعر عادل.

وتعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية على كميات كبيرة لاستيراد السكر من الخارج، واستقبلت الوزارة على مدار الأيام الماضية 170 ألف طن لزيادة الكميات المطروحة في الأسواق، أيضا توفير السلعة في 1300 مجمع استهلاكي تابعين لوزارة التموين ومنتشرين على مستوى كافة محافظات الجمهورية بسعر 27 جنيها للكيلو، كما قامت الوزارة بزيادة معدلات الضخ يوميا لأكثر من 3 آلاف طن سكر، لتوفيره لأصحاب البطاقات التموينية بسعر 12.6 جنيه للكيلو،حيث يستفيد من منظومة دعم سلع البطاقات ما يقرب من 64 مليون مواطن مقيدين على بطاقات التموين.