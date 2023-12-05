إحالة عاطلين متهمين بقتل شاب داخل شقته في عين شمس للجنايات

أحالت نيابة شرق القاهرة الكلية، عاطلين متهمين بقتل شاب بطلق ناري داخل شقته، بمنطقة مساكن عين شمس لمحكمة الجنايات.

وبحسب ما جاء في التحقيقات، فإن المجني عليه كان على خلافات مع أحد أصدقائه، بسبب ابتزاز الأول صديقة الأخير، بعلاقتها غير الشرعية وابتزازه لها بصور تجمعها بصديقه في وضع مخل.

وأضافت التحقيقات، أن السيدة أبلغت صديقها الذي قرر الذهاب إلى المجني عليه للتفاهم معه، ثم اصطحب معه شخص آخر.

وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهمين طلبا من المجني عليه الكف عن ما يفعله مع صديقة أحدهما، وطلبا منه تسليمهما الهاتف الذي يحوي الصور التي تخص صديقته ويبتزها بها، إلا أنه رفض فاطلقوا تجاهه النار.

ولقي المجني عليه مصرعه متأثرا بإصابته، وتم القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.