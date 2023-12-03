خلافات مالية تنهي مستقبل الصديقين.. تفاصيل قتل شاب بمحل حلاقة بحلوان

«خلافات مالية دخلت بين الأصدقاء فتسببت في قتل أحدهما للأخر».. كانت هذه تفاصيل جريمة وقعت داخل محل حلاقة في منطقة حلوان والتي انتهت بقتيل ومسجون.

تحقيقات النيابة

كشفت تحقيقات النيابة العامة عن أن المتهم مزق جسد المجني عليه طعنًا بسكين في منطقة حلوان داخل محل حلاقة بسبب خلافات مالية بينهما منذ فترة وعندما علم أن المتوفي متواجد في المحل توجه له وتشاجرا معًا.

وعقب تطور المشاجرة وجه المتهم للضحية عدة طعنات بسلاح أبيض - سكين- أسفر عن وفاته في الحال.

تفاصيل بلاغ قسم شرطة حلوان

تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغا من شرطة النجدة بيفيد بوجود جثة أمام محل للحلاقة باحد الشوارع بحلوان.

على الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة شاب ثلاثينى مصاب بطعنة مطواة في القلب.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.