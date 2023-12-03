الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الإعدام لربة منزل وزوجها بتهمة قتل طفل في قليوب

الإعدام
الإعدام

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الخامسة بالإعدام شنقا لربة منزل وزوجها، بتهمة حبس طفل مجهول الهوية، وتقييد حريته والتعدي عليه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وتعود أحداث القضية رقم ٢٠٢٣/٨٤٦٦ جنح مركز قليوب والمقيدة برقم 1153 لسنة 2023 كلي جنوب بنها عندما أحالت النيابة العامة كلا من «سلمي.م.ك»، 22 سنة، عاطله، وزوجها «مصطفي.م.ا»۲۸ سنة، بائع خرده، إلى المحاكمة.

جاء في أمر الإحالة أن المتهمين في يوم 19/12/2022، بدائرة مركز قليوب محافظة القليوبية، حال كون المجني عليه طفلا لم يجاوز ثمانية عشر عام ميلادي كامل، وأن المتهمين قتلا عمدًا المجني عليه مجهول الهوية بأن بيتا النية وعقدا العزم المصمم على ذلك وأعدا لهذا الغرض أدوات بطشهما- أسلاك كهربائية- وتعديا عليه ضربًا بالأداة المار بيانها وسددا له عدة ضربات بعموم جسده قاصدين من ذلك إزهاق روحه حتى أحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية- المرفق بالأوراق- والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات، وأن المتهمين حازا وأحرزا أداة- أسلاك كهربائية- مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير ترخيص أو مسوع من الضرورة الحرفية أو الشخصية.

محكمة جنايات شبرا الخيمة الإعدام ربة منزل طفل مجهول الهوية لفظ أنفاسه الأخيرة مركز قليوب

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