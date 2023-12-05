موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بدوري نايل والقنوات الناقلة

سيظل البحث عن موعد مباراة الزمالك أمام الاتحاد السكندري، في مسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024)، هو المسيطر الأول والأخير، على كافة محركات جوجل مؤخرا.

ويأتي ذلك، بعد نجاح معتمد جمال، القائم بأعمال المدير الفني للقلعة البيضاء، في إعادة الفريق مجددا نحو طريق الانتصارات والأداء الجيد محليا وقاريا، على مدار المباريات الماضية، منذ تولي المسئولية خلفا للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدرب السابق.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بدوري نايل (نسخة 2023/2024)

ويستضيف نادي الزمالك نظيره الاتحاد السكندري، في تمام السابعة مساء، بعد غدا الخميس الموافق 7 ديسمبر الجاري، على ستاد السلام، في ختام منافسات الجولة الثامنة بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري بدوري نايل (نسخة 2023/2024)

تنقل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري، في ختام الجولة الثامنة بدوري نايل (نسخة 2023/2024)، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت المختلفة.

ويسبق المباراة تقديم أستوديو تحليلي، عبر أحدى قناتيها سواء أون تايم 1 أو أون تايم 2، يضم كوكبة من النقاد الرياضيين ونجوم الكرة السابقين.

وتمتلك شبكة قنوات أون تايم سبورت، كافة حقوق البث الحصري لجميع منافسات الموسم الجديد (2023/2024)، مثل مسابقة دوري نايل، ونسختى كأس مصر القديمة (2022/2023) والقمة المنتظرة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، والمقرر لها 13 مارس المقبل 2024، في سهرة رمضانية كروية.

وهناك أيضا النسخة الجديدة من بطولة الكأس (2023/2024)، فضلا عن كأس رابطة الأندية المحترفة، وكأس السوبر للأندية الأبطال في ثوبها الجديد، والتي تقام في الإمارات خلال الفترة من 25 وحتى 28 ديسمبر الجاري، بمشاركة الرباعي (الأهلي وبيراميدز "بطل الدوري والوصيف"، ومودرن فيوتشر رابع الدوري، وسيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة.

وتجدر الإشارة إلى أن نادي الزمالك، قد اكتسح نظيره سوار الغيني، برباعية نظيفة، مساء الأحد الماضي، على ستاد السلام، في الجولة الثانية بمجموعات كأس الكونفيدرالية، وهو ما جعله يتربع على قمة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط.

وتضم مجموعة الزمالك، كلا من أبوسليم الليبي وساجرادا الأنجولي وسوار الغيني.