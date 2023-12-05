الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بدوري نايل والقنوات الناقلة

الزمالك
الزمالك

سيظل البحث عن موعد مباراة الزمالك أمام الاتحاد السكندري، في مسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024)، هو المسيطر الأول والأخير، على كافة محركات جوجل مؤخرا.

ويأتي ذلك، بعد نجاح معتمد جمال، القائم بأعمال المدير الفني للقلعة البيضاء، في إعادة الفريق مجددا نحو طريق الانتصارات والأداء الجيد محليا وقاريا، على مدار المباريات الماضية، منذ تولي المسئولية خلفا للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدرب السابق.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بدوري نايل (نسخة 2023/2024)

ويستضيف نادي الزمالك  نظيره الاتحاد السكندري، في تمام السابعة مساء، بعد غدا الخميس الموافق 7 ديسمبر الجاري، على ستاد السلام، في ختام منافسات الجولة الثامنة بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري بدوري نايل (نسخة 2023/2024)

تنقل مباراة الزمالك  والاتحاد السكندري، في ختام الجولة الثامنة بدوري نايل (نسخة 2023/2024)، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت المختلفة.

ويسبق المباراة تقديم أستوديو تحليلي، عبر أحدى قناتيها سواء أون تايم 1 أو أون تايم 2، يضم كوكبة من النقاد الرياضيين ونجوم الكرة السابقين.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري بدوري الأبطال والقنوات الناقلة

دورى نايل.. بلدية المحلة يستضيف طلائع الجيش فى مباراة تحسين المراكز

وتمتلك شبكة قنوات أون تايم سبورت، كافة حقوق البث الحصري لجميع منافسات الموسم الجديد (2023/2024)، مثل مسابقة دوري نايل، ونسختى كأس مصر القديمة (2022/2023) والقمة المنتظرة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، والمقرر لها 13 مارس المقبل 2024، في سهرة رمضانية كروية.

وهناك أيضا النسخة الجديدة من بطولة الكأس (2023/2024)، فضلا عن كأس رابطة الأندية المحترفة، وكأس السوبر للأندية الأبطال في ثوبها الجديد، والتي تقام في الإمارات خلال الفترة من 25 وحتى 28 ديسمبر الجاري، بمشاركة الرباعي (الأهلي وبيراميدز "بطل الدوري والوصيف"، ومودرن فيوتشر رابع الدوري، وسيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة.

وتجدر الإشارة إلى أن نادي الزمالك، قد اكتسح نظيره سوار الغيني، برباعية نظيفة، مساء الأحد الماضي، على ستاد السلام، في الجولة الثانية بمجموعات كأس الكونفيدرالية، وهو ما جعله يتربع على قمة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط.

وتضم مجموعة الزمالك، كلا من أبوسليم الليبي وساجرادا الأنجولي وسوار الغيني.

الزمالك مسابقة دوري نايل الاتحاد السكندرى موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى ختام الجولة الثامنة بدوري نايل موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بدوري نايل القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري

مواد متعلقة

10 بطولات ومليون دولار.. شروط الزمالك فى المدير الفنى الجديد

بعد نشر صورة له بقميص الزمالك.. شوبير لأحمد فتوح: حيرتنا معاك

هل انتهت أزمته مع الزمالك.. فتوح يثير الجدل بستورى على إنستجرام

الجولة الثامنة.. موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بدوري نايل والقنوات الناقلة

الأكثر قراءة

عاجل.. وفاة ناهد فريد شوقى عن 73 عامًا

عاجل.. "بوليتكو" تكشف تفاصيل الخطة الأمريكية لمستقبل غزة بعد الحرب وإسرائيل ترفضها

الأهلي يطلب السعة الجماهيرية الكاملة في مباراة شباب بلوزداد

عاجل.. إسرائيل أعدت أنظمة مضخات كبيرة لإغراق شبكة أنفاق غزة بمياه البحر

إعلام الاحتلال: الجيش فشل فى السيطرة على غزة على مدار 59 يوما

مستشفيات جامعة بنها تستقبل 250 حالة تسمم خلال نوفمبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

وجوب معالجة إسرائيل من العمى والصمم أولا!!

محمد الراعي

أسباب صحوة الزمالك.. وتراجع نتائج الأهلى

أحمد الصغير

فى مواجهة حضارة استعمارية مجرمة.. صوتى لهذا الرجل دفاعًا عن وطنى

عبدالوهاب داود

نحن ومواقع التواصل الاجتماعى.. مَن يدفع لمن؟!

مؤمن المحمدي

الميري وترابه

ماجد حبته

الملك ينتخب الرئيس

وائل لطفي

أحفاد مسيلمة الكذاب!

سيد الابنودى

رؤية السيسى وفن القيادة فى زمن الضياع

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

جيش الاحتلال: استهدفنا 200 موقع لحماس خلال الليل

شهداء وجرحى فى سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة