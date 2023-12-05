الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مؤتمر جماهيري لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لحزب المؤتمر بكفر الشيخ غدا

مؤتمر جماهيري
مؤتمر جماهيري

يعقد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، ومؤسس مجلس القبائل العربية، مؤتمرا حاشد لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمحافظة كفر الشيخ، الثالثة عصرا غد الأربعاء، بمهبط الطائرات الخاص بجامعة كفر الشيخ،  تحت رعاية النائب الأول لرئيس الحزب الدكتور السعيد غنيم.

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حزب المؤتمر: المشاركة فى الانتخابات الرئاسية واجب وطنى ورسالة قوية

يشارك في المؤتمر الجماهيري الحاشد لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، رئيس جامعة كفر الشيخ، رؤساء الأحزاب السياسية، وتنسيقية شباب الأحزاب، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية بمحافظة كفر الشيخ وقيادات حزب المؤتمر.

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حزب المؤتمر: مؤتمر "تحيا مصر فلسطين" تأكيد استمرار دعم القضية الفلسطينية


دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي


يأتي ذلك في إطار سلسلة المؤتمرات التى عقدها حزب المؤتمر لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى والتى بدأها بمؤتمر جماهيري حاشد بمحافظة شمال سيناء.

يذكر أن حزب المؤتمر سبق وعقد مؤتمرا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمحافظة البحر الأحمر بعنوان "مصر وتحديات المرحلة المشاركة الايجابية للانتخابات الرئاسية القادمة.

وقدم المؤتمر المستشار أحمد فؤاد القاضي أمين تنظيم البحر الأحمر، وانقسمت المناقشة إلى جلستين حواريتين، الأولى ناقشت أهداف الحزب وما تم إنجازة والأفكار وأسباب دعم الحزب للرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية قادمة، وأدار الحوار سامح هليل، أمين العضوية بالمركزية، والجلسة الثانية جائت مناقشة للمحاور والتحديات الأمنية والاقتصادية، وأدارها محمود ألماظ مساعد رئيس الحزب.

وقال اللواء طارق رسلان، نائب رئيس الحزب والأمين العام عضو مجلس الشيوخ، إن حزب المؤتمر يدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة، مطالبا المواطنين بضرورة المشاركة الايجابية في التصويت في هذه الانتخابات.

حزب المؤتمر مؤتمر جماهيري كفرالشيخ الانتخابات الرئاسية دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي

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