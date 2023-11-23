الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حزب المؤتمر: مؤتمر "تحيا مصر فلسطين" تأكيد استمرار دعم القضية الفلسطينية

حزب المرتمر
حزب المرتمر

قال الدكتور أحمد منصور، نائب رئيس  حزب المؤتمر عن المصريين بالخارج، إن مؤتمر تحيا مصر فلسطين الذي يعقد في استاد القاهرة الدولي، وسط حضور جماهيري من مختلف أطياف الشعب المصري، يهدف إلى تأكيد استمرار دعم مصر للقضية الفلسطينية.

وأوضح منصور، في تصريحات صحفية له، أن الشعب المصري بجميع فئاته وأطيافه المختلفة يقف خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم القضية الفلسطينية والحفاظ على الأمن القومي المصري، ويرفض مخطط تهجير الفلسطينيين إلى سيناء لعدم تصفية القضية الفلسطينية.

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر عن المصريين بالخارج، ضرورة التصدي لما تقترفه إسرائيل من إبادة جماعية بحق المدنيين العزل، والعمل على تأمين وصول الاحتياجات الأساسية إلى قطاع غزة.

وتابع منصور، أن الشعب المصرى بأكمله يثق فى تحركات الرئيس السيسي في الحفاظ على أراضى الوطن والوقوف بكل جسارة ووضوح الى جوار القضية الفلسطينية العادلة.

 السيسي يحمل القضية الفلسطينية على عاتقه 

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر عن المصريين بالخارج، إلى أن الرئيس السيسي يحمل القضية الفلسطينية على عاتقه ويسعى إلى الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

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يُشار إلى أنه تشارك القيادة السياسية مساء اليوم الخميس، في مؤتمر "تحيا مصر فلسطين" الذي يعقد في استاد القاهرة الدولي وسط حضور جماهيرى من مختلف أطياف الشعب المصري.

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن قمة العشرين تنعقد في خضم تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية العالمية، فضلًا عن استمرار تداعيات الأزمات الاقتصادية الدولية المتعاقبة وتراجع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتفاقم تحديات تغيرالمناخ بالإضافة إلى حالة الاستقطاب والانتقائية التي تتفاقم في النظام الدولي.

وأضاف خلال كلمة له عبر الفيديو أمام القمة الافتراضية لمجموعة العشرين، والتي نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، أن أسلوب تفاعل المجتمع الدولي مع الحرب الدائرة في الأراضي الفلسطينية يعد تجسيدًا لهذه الانتقائية التي نتحدث عنها، فلا تزال آلة الحرب تحصد المزيد من الأرواح وتخلف الدمار والتشريد بالرغم من التحذيرات الدولية المتصاعدة بضرورة حماية المدنيين واحترام القانون الدولي، بالإضافة إلى ضرورة حصول الشعب الفلسطيني على حقه المشروع في إقامة دولته والعيش بسلام وأمن بجانب إسرائيل.

حزب المؤتمر دعم القضية الفلسطينية تحيا مص فلسطين غزة

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